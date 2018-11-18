Мультсериал "Маша и Медведь" признали пропагандой РФ

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Причиной является поведение девочки

Известный российский мультсериал "Маша и Медведь" был признан элементом мягкой пропаганды из-за поведения одного из героев. Об этом сообщил Профессор Энтони Глис из Университета Букингема, передает The Times.

"Маша злющая, даже довольно противная. Она хочет казаться больше и влиятельнее, чем есть на самом деле - прыгнуть выше своей головы. Не было бы преувеличением увидеть в ней нечто такое путинское", - сказал он.

Обратим внимание, что британская версия мультфильма имеет 4,18 миллиона подписчиков, а на других языках его просмотрело около 40 миллиардов раз.

В то же время эстонский преподаватель Приитом Хыбемяги из института коммуникации в Таллиннском университете утверждает, что медведь в данном мультсериале является образом системы, к которой прививается положительный образ.

Кстати, украинцы в сети подняли на смех слова пропагандистов Путина о наблюдателях на незаконных "выборах" на Донбассе. Соответствующие кадры опубликовал блогер "Фашик Донецкий.

Ранее мы писали о том, что украинский журналист возмущен тем, что его дочь показали на российском ТВ.

А также рассказывали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.