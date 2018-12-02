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Суддя Х-фактора висловився про ситуацію в Азовському морі

STYLERВійна    02.12.2018 - 12:25

Відео: суддя Х-фактора про ситуацію в Азовському морі (Youtube-канал/Х-фактор)

Відомий український музикант і суддя шоу Х-фактор Дмитро Шуров висловився про ситуацію в Азовському морі і незаконному полоні українських моряків. Про це він заявив прямо з місця після виступу учасниці з команди Олега Винника.

"Я розумію, що це розважальне шоу, але я не можу не сказати про те, що у нас потрапили в полон українські моряки, і в Одесі з-за цього не надто веселий настрій. І я хочу, щоб вони якомога швидше повернулися додому, і щоб ми могли через музику насолоджуватися життям", - сказав він.

Суддя Х-фактора висловився про ситуацію в Азовському морі

Скріншот з відео (Youtube-канал/Х-фактор)

При цьому Шуров уточнив, що сподівається на якнайшвидше повернення українців додому.

"Хочу сподіватися, що вони повернуться до своїх близьких, і ми знову зможемо насолоджуватися музикою і "Х-фактором", так як зараз я не дуже можу це робити", - підкреслив він.

Суддя Х-фактора висловився про ситуацію в Азовському морі

Скріншот з відео (Youtube-канал/Х-фактор)

Раніше ми повідомляли, що в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. В ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені, троє з них перебувають у лікарні.

Нагадаємо, що рідні полонених українських моряків поділилися емоціями.

Відео: (video.rbc.ua)

 

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