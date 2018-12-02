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Судья Х-фактора высказался о ситуации в Азовском море

STYLERВойна    02.12.2018 - 12:25

Видео: судья Х-фактора о ситуации в Азовском море (Youtube-канал/Х-фактор)

Известный украинский музыкант и судья шоу Х-фактор Дмитрий Шуров высказался о ситуации в Азовском море и незаконном плене украинских моряков. Об этом он заявил прямо с места после выступления участницы из команды Олега Винника.

"Я понимаю, что это развлекательное шоу, но я не могу не сказать о том, что у нас попали в плен украинские моряки, и в Одессе из-за этого не слишком веселое настроение. И я хочу, чтобы они как можно быстрее вернулись домой, и чтобы мы могли через музыку наслаждаться жизнью", - сказал он.

Судья Х-фактора высказался о ситуации в Азовском море

Скриншот из видео (Youtube-канал/Х-фактор)

При этом Шуров уточнил, что надеется на скорейшее возвращение украинцев домой.

"Хочу надеяться, что они вернутся к своим близким, и мы снова сможем наслаждаться музыкой и "Х-фактором", так как сейчас я не очень могу это делать", - подчеркнул он.

Судья Х-фактора высказался о ситуации в Азовском море

Скриншот из видео (Youtube-канал/Х-фактор)

Ранее мы сообщали, что в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела суден шесть военнослужащих были ранены, трое из них находятся в больнице

Напомним, что родные пленных украинских моряков поделились эмоциями.

Видео: (video.rbc.ua)

 

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Новости Украины Азовское моредмитрий шуров
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