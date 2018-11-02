"Він міг відсвяткувати 27-й день народження": в мережі показали фото бійця, який загинув на Донбасі

Колаж РБК-Україна

В українського бійця залишилися дружина і маленька донька

У мережі показали фотографію бійця Національної гвардії України Андрія Давидка, який помер після важкого поранення. Фото опублікували у співтоваристві "КП "Оберіг" Херсон" в соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що поранення український військовий отримав у зоні бойових дій на Донбасі у середу, 31 жовтня. Пізніше Андрій Давидок помер від отриманих ран у госпіталі.

Фото: Андрій Давидок (facebook.com/oberig.kherson)

"1 грудня він міг би святкувати свій 27-й день народження, але віддав своє життя, захищаючи наш з вами мир і спокій... Давидок Андрій Олегович служив у Національній гвардії України, брав участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі. Отримавши важке поранення, був госпіталізований, але, на жаль, помер 31 жовтня, у віці 26 років", - сказано в повідомленні.

Відомо, що в українського бійця залишилися дружина, маленька донечка та батьки. Поховають Андрія Давидка у селі Борозенське Великоолександрівського району Херсонської області. Про дату похорону буде повідомлено додатково.

Скріншот поста (facebook.com/oberig.kherson)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, скільки українських військових загинуло в зоні бойових дій в жовтні 2018 року.

А також повідомляли про те, що ветеран АТО, який пережив Іловайський котел, покінчив життя самогубством.

Відео: РБК-Україна