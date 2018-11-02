"Он мог отпраздновать 27-й день рождения": в сети показали фото бойца, который погиб на Донбассе

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У украинского бойца остались жена и маленькая дочка

В сети показали фотографию бойца Национального гвардии Украины Андрея Давидка, который скончался после тяжелого ранения. Фото опубликовали в сообществе "КП "Оберег" Херсон" в социальной сети Facebook.

Сообщается, что ранения украинский военный получил в зоне боевых действий на Донбассе в среду, 31 октября. Позже Андрей Давидок скончался от полученных ран в госпитале.

Фото: Андрей Давидок (facebook.com/oberig.kherson)

"1 декабря он мог бы праздновать свой 27-й день рождения, но отдал свою жизнь, защищая наш с вами мир и покой… Давидок Андрей Олегович служил в Национальной гвардии Украины, принимал участие в Операции объединенных сил на Донбассе. Получив тяжелое ранение, был госпитализирован, но, к прискорбию, скончался 31 октября в возрасте 26 лет" - сказано в сообщении.

Известно, что у украинского бойца остались жена, маленькая дочка и родители. Похоронят Андрея Давидка в селе Борозенское Великоалександровского района Херсонской области. О дате похорон будет сообщено дополнительно.

Скриншот поста (facebook.com/oberig.kherson)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько украинских военных погибло в зоне боевых действий в октябре 2018 года.

А также сообщали о том, что ветеран АТО, который пережил Иловайский котел, покончил жизнь самоубийством.

Видео: РБК-Украина