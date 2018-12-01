"Він був чудовий": Притула розкрив особливості виступу в Кременчуці

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Телеведучий заїхав в один з центрів СБУ

Популярний український телеведучий Сергій Притула розповів, як під час виступу "Вар'яти" у Кременчуці відвідав один із центрів СБУ. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Перед концертом заїхав в ЦСО "А" СБУ, познайомився особисто з підопічними, яким ми з вами кожен місяць підтримуємо, фінансуючи виробництво патронів для гвинтівки крупного калібру. Хлопці показали свій "міні-заводик" та розповіли, скільки коштів ми допомагаємо економити, і що підготовка снайперів йде безперебійно", - сказав він.

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

У той же час Притула підкреслив, що хоче зробити дітям подарунок "під ялинку".

"Підопічних у нас багато, запитів теж готуюся до придбання і буду просити вас трохи допомогти грошима. Хочеться хлопцям в цьому місяці "під ялинку" допомогти істотно, щоб з гарним настроєм увійти в Новий рік", - підкреслив він.

Також телеведучий опублікував номери рахунків, на які українці можуть перерахувати кошти і допомогти бійцям ЗСУ.

Фото: Сергій Притула в Кременчуці (facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, популярний український телеведучий Сергій Притула розповів, як він свариться зі своєю дружиною Катериною. Про це він розговорився в інтерв'ю розважального шоу "Слава +", гостем якого став.

Раніше Притула звернувся до українців і закликав жити не тільки для себе, не витрачати час даремно, допомагати рідним і нужденним.

"Коли прокинешся, зверни увагу на близьких! На рідних! Ти бігаєш зі своїм смартфоном з уявними кумирами, ціна яким - до першого розчарування! А може... зроби селфи зі своєю бабусею! До речі, може їй треба допомогти?!", - написав Притула.

До речі, Притула розповів, яким повинен бути ідеальний президент.

Відео: РБК-Україна