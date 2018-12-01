"Он был превосходный": Притула раскрыл особенности выступления в Кременчуге

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Телеведущий заехал в один из центров СБУ

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула рассказал, как во время выступления "Варьяты" в Кременчуге посетил один из центров СБУ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Перед концертом заехал в ЦСО "А" СБУ, познакомился лично с подопечными, которым мы с вами каждый месяц поддерживаем, финансируя производство патронов для винтовок крупного калибра. Парни показали свой "мини-заводик" и рассказали, сколько средств мы помогаем экономить, и что подготовка снайперов идет бесперебойно", - сказал он.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

В то же время Притула подчеркнул, что хочет сделать ребятам подарок "под елку".

"Подопечных у нас много, запросов тоже, готовлюсь к приобретению и буду просить вас немного помочь деньгами. Хочется ребятам в этом месяце "под елку" помочь существенно, чтобы с хорошим настроем войти в Новый год", - подчеркнул он.

Также телеведущий опубликовал номера счетов, на которые украинцы могут перечислить средства и помочь бойцам ВСУ.

Фото: Сергей Притула в Кременчуге (facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, популярный украинский телеведущий Сергей Притула рассказал, как он ссорится со своей женой Екатериной. Об этом он разоткровенничался в интервью развлекательного шоу "Слава +", гостем которого стал.

Ранее Притула обратился к украинцам и призвал жить не только для себя, не тратить время зря, помогать родным и нуждающимся.

"Когда проснешься, обрати внимание на близких! На родных! Ты бегаешь со своим смартфоном с воображаемыми кумирами, цена которым - до первого разочарования! А может... сделай селфи со своей бабушкой! Кстати, может ей надо помочь?!", - написал Притула.

Кстати, Притула рассказал, каким должен быть идеальный президент.

Видео: РБК-Украина