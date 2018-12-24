"Піхота рулить": в мережі показали зимові навчання воїнів на Донбасі (відео)

За навчаннями спостерігав також командувач силами ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв
На Донбасі на лінії зіткнення українські військові піхотинці провели навчання із застосуванням військової техніки. Відповідний відеоролик опублікований прес-службою Операції об'єднаних сил на сторінці в соцмережі Facebook.
Як йдеться в описі, піхотинці постійно тренуються, удосконалюючи свої навички, щоб мати можливість оперативно зупинити супротивника.
"Піхота рулить!", - наголосили в прес-службі.
За навчаннями спостерігав також командувач силами ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Також вказується, що на тактичному полі щомиті підвищується напруга, і нові вправи складніше за попередні.
На кадрах видно зимові тренування військовослужбовців ЗСУ зі стрільбою. Також показано вручення нагород воїнам.
Відео: facebook.com/pressjfo.news
Як повідомлялося раніше, відеоролик про Збройні сили України "Балада про піхоті" зайняв друге місце в списку кращих військових рекрутингових у всьому світі.
Також ми писали про те, що в мережі з'явилося відео, як безпілотний літальний апарат ЗСУ на Донбасі підлітає до позиції окупантів.
Нагадаємо, що у мережі був опублікований ролик, в якому російський найманець з позивним Горинич на камеру розповідає своєму "колезі" де і як служив, з якої причини приїхав воювати на боці окупантів в Донбасі.
Відео: РБК-Україна