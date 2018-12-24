"Піхота рулить": в мережі показали зимові навчання воїнів на Донбасі (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

За навчаннями спостерігав також командувач силами ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв

На Донбасі на лінії зіткнення українські військові піхотинці провели навчання із застосуванням військової техніки. Відповідний відеоролик опублікований прес-службою Операції об'єднаних сил на сторінці в соцмережі Facebook.

Як йдеться в описі, піхотинці постійно тренуються, удосконалюючи свої навички, щоб мати можливість оперативно зупинити супротивника.

"Піхота рулить!", - наголосили в прес-службі.

За навчаннями спостерігав також командувач силами ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Також вказується, що на тактичному полі щомиті підвищується напруга, і нові вправи складніше за попередні.

На кадрах видно зимові тренування військовослужбовців ЗСУ зі стрільбою. Також показано вручення нагород воїнам.

Відео: facebook.com/pressjfo.news

Як повідомлялося раніше, відеоролик про Збройні сили України "Балада про піхоті" зайняв друге місце в списку кращих військових рекрутингових у всьому світі.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилося відео, як безпілотний літальний апарат ЗСУ на Донбасі підлітає до позиції окупантів.

Нагадаємо, що у мережі був опублікований ролик, в якому російський найманець з позивним Горинич на камеру розповідає своєму "колезі" де і як служив, з якої причини приїхав воювати на боці окупантів в Донбасі.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна