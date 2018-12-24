"Пехота рулит": в сети показали зимние учения воинов на Донбассе (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

За учениями наблюдал также командующий силами ООС генерал-лейтенант Сергей Наев

На Донбассе на линии столкновения украинские военные пехотинцы провели учения с применением военной техники. Соответствующий видеоролик опубликован пресс-службой Операции объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

Как говорится в описании, пехотинцы постоянно тренируются, совершенствуя свои навыки, чтобы в иметь возможность оперативно остановить противника.

"Пехота рулит!", - подчеркнули в пресс-службе.

За учениями наблюдал также командующий силами ООС генерал-лейтенант Сергей Наев.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также указывается, что на тактическом поле ежесекундно повышается напряжение, и новые упражнения сложнее предыдущих.

На кадрах видно зимние тренировки военнослужащих ВСУ со стрельбой. Также показано вручение наград воинам.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщалось ранее, видеоролик о Вооруженных силах Украины "Баллада о пехоте" занял второе место в списке лучших военных рекрутинговых во всем мире.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео, как беспилотный летательный аппарат ВСУ на Донбассе подлетает к позиции оккупантов.

Напомним, что также в сети был опубликован ролик, в котором российский наемник с позывным Горыныч на камеру рассказывает своему "коллеге" где и как служил, по какой причине приехал воевать на стороне оккупантов в Донбассе.

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Видео: РБК-Украина