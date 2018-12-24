"Пехота рулит": в сети показали зимние учения воинов на Донбассе (видео)

За учениями наблюдал также командующий силами ООС генерал-лейтенант Сергей Наев
На Донбассе на линии столкновения украинские военные пехотинцы провели учения с применением военной техники. Соответствующий видеоролик опубликован пресс-службой Операции объединенных сил на странице в соцсети Facebook.
Как говорится в описании, пехотинцы постоянно тренируются, совершенствуя свои навыки, чтобы в иметь возможность оперативно остановить противника.
"Пехота рулит!", - подчеркнули в пресс-службе.
За учениями наблюдал также командующий силами ООС генерал-лейтенант Сергей Наев.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Также указывается, что на тактическом поле ежесекундно повышается напряжение, и новые упражнения сложнее предыдущих.
На кадрах видно зимние тренировки военнослужащих ВСУ со стрельбой. Также показано вручение наград воинам.
Видео: facebook.com/pressjfo.news
Как сообщалось ранее, видеоролик о Вооруженных силах Украины "Баллада о пехоте" занял второе место в списке лучших военных рекрутинговых во всем мире.
Также мы писали о том, что в сети появилось видео, как беспилотный летательный аппарат ВСУ на Донбассе подлетает к позиции оккупантов.
Напомним, что также в сети был опубликован ролик, в котором российский наемник с позывным Горыныч на камеру рассказывает своему "коллеге" где и как служил, по какой причине приехал воевать на стороне оккупантов в Донбассе.
Видео: РБК-Украина