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Готовы нанести мощный огонь: в сети показали работу беспилотника на фронте (видео)

STYLERЖизнь    03.12.2018 - 17:37
Готовы нанести мощный огонь: в сети показали работу беспилотника на фронте (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Стоимость такого коптера вместе с переменной батареи составляет 53 тысячи гривен

В сети появилось видео, как беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины на Донбассе подлетает к позиции оккупантов. Ролик опубликован в понедельник, 3 декабря, на Facebook-странице волонтерского фонда "Повернись Живим".

Простой коптер подлетает к вражеской позиции, где находятся трое хорошо экипированных боевиков.

Готовы нанести мощный огонь: в сети показали работу беспилотника на фронте (видео)

Фото: facebook.com/backandalive

"С первого взгляда ничего особенного. По крайней мере, для рядового гражданина. Но для сотрудников нашего фонда – это стопроцентная уверенность в том, что благодаря вашей помощи, дежурное подразделение обеспечено приборами аэроразведки", - говорится в публикации под роликом.

Готовы нанести мощный огонь: в сети показали работу беспилотника на фронте (видео)

Фото: facebook.com/backandalive

Волонтеры отметили, что именно на этом участке фронта украинские воины знают о силах и средствах врага все, чтобы при необходимости нанести мощный ответный огонь.

Видео: facebook.com/backandalive

"Мы хотим, чтобы все наши подразделения были обеспечены подобными аппаратами. Стоимость одного прибора вместе с переменной батареи составляет 53 тысячи гривен", - рассказали волонтеры.

Готовы нанести мощный огонь: в сети показали работу беспилотника на фронте (видео)

Скрин: facebook.com/backandalive

В комментариях к ролику пользователи соцсети восхищаются работой БПЛА и призывают не забывать, что речь идет о позиции не боевиков, а российских военных-оккупантов: 

"Что еще за "боевики"?! Вы там не агенты кремля нам про гражданскую войну втирать?! Там окупационная армия РФ, какая-то часть которой призвана на окупированной територии";

"Боже! Спаси и сохрани!";

"Почему не бах?";

"Жаль, что туда ничего не прилетело";

"Супер!"...

Готовы нанести мощный огонь: в сети показали работу беспилотника на фронте (видео)

Скрин комментариев: facebook.com/backandalive

Ранее мы писали о том, что волонтеры опубликовали видео авиаудара по террористам группировки "ДНР", снятое камерой ударного беспилотника Вооруженных сил Украины

Также сообщилось, что на вооружении украинской армии появился уникальный сверхсовременный беспилотник, который испытали бойцы одного из подразделений. 

Напомним, 1 декабря в штабе операции Объединенных сил рассказали о том, что военнослужащие ООС провели специальную тренировку по уничтожению беспилотников

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