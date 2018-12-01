Бойцы ВСУ провели тренировку по уничтожению беспилотников

Фото: беспилотник (rnbo.gov.ua)

К тренировке привлекли специальный вертолет

Военнослужащие Операции объединенных сил провели специальную тренировку по уничтожению беспилотников. Об этом говорится на странице ООС в Facebook.

"Проведено тренировку по уничтожению вражеских беспилотников. На исполнение приказа Командования объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, 30 ноября проверено готовность дежурных сил и средств армейской авиации ОС по выполнению заданий по обнаружению и уничтожения беспилотных летальных аппаратов", - говорится в сообщении.

Более того, по словам военных, для проведения тренировки привлекли экипаж ударных вертолетов.

"Отработан поиск БПЛА и их уничтожение экипажами ударных вертолетов по указателям с земли. Задание выполнено – БПЛА обнаружен и уничтожен", - подчеркивается в сообщении.

Видео: тренировка ООС (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, на вооружении украинской армии появился уникальный сверхсовременный беспилотник, который испытали бойцы одного из подразделений. Об этом сообщается в сообществе "Повернись живим".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Минобороны предупредили, как реагировать на конфискацию имущества.

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Видео: РБК-Украина