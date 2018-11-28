"Испугались": в сети бурно обсуждают переброс российской техники в Крыму

Фото: РБК-Украина

Пользователи сети считают, что не стоит паниковать, а нужно быть готовыми ко всему

Россия перебрасывает в Крым противокорабельные береговые комплексы "Бал". Об этом сообщается на странице "Повернись живим" в Facebook.

На видео, опубликованном в одной из соцсетей, сообщается на странице, зафиксировано, что 28 ноября по трассе Севастополь-Керчь движется колонна военной техники. Технику сопровождают полицейские авто.

Росія перекидає в Криму берегові комплекси "Бал" 28\11\2018 ТЕРМІНОВО! Росія перекидає у Криму протикорабельні берегові комплекси «Бал». На відео, опублікованому в одній із соцмереж, зафіксовано, як сьогодні, 28 листопада, на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колонна військової техніки. Невже в РФ бояться введення в Україні воєнного стану? Чи це, можливо, чергові «навчання»? Хай там що, але ми завжди маємо бути напоготові. Нагадаємо, «Бал» - це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. З 2008 року знаходиться на озброєнні ЗС Росії. Стежте за новинами. Зберігайте спокій. Пам’ятайте про підступність ворога. І рятуйте Україну тут: https://goo.gl/pvmGNn Фонд «Повернись живим» Опубліковано Повернись живим Середа, 28 листопад 2018 р.

Фонд "Повернись живим" предполагает, что в России испугались военного положения, введенного в Украине.

"Россия перебрасывает в Крыму противокорабельные береговые комплексы "Бал". На видео, опубликованном в одной из соцсетей, зафиксировано, как сегодня, 28 ноября, на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь в сопровождении полицейских авто движется колонна военной техники. Неужели в РФ боятся введения в Украине военного положения? Или это, возможно, очередные "учения"? Пусть там что, но мы всегда должны быть начеку", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что береговой ракетный комплекс "Бал" находится на вооружении вооруженных сил России с 2008 года.

"Бал" - это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. С 2008 года находится на вооружении ВС России. Следите за новостями. Сохраняйте спокойствие. Помните о коварстве врага", - написано на странице Фонда "Повернись живим" в Facebook.

Подписчики страницы активно комментируют представленное видео.

"Не скажу что наша армия сильней русских, но не ожидал что 20 пацанов в 2-х катерах и барже так сильно напугают… И таран, и обстрел, и две ракеты с истребителя и спецназ... Похоже, русские воины обделались со страху и психоз зашкаливает";

"Наши военные знают что делать, а наше дело их всячески поддерживать. Холодная голова, никакой паники";

"Надеюсь, что они все это погонят через мост и он рухнет нафиг в море к чертям собачим со всей этой техникой", - написано в комментариях.

Скриншот с facebook (www.facebook.com/backandalive/)

Ранеемы писали о том, что украинский военнослужащий рассказал о новой тактике боевиков с Донбасса.

А также мы писали о том, что на трассе Севастополь-Керчь заметили колонну российской военной техники.

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