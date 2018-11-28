На трассе Севастополь-Керчь заметили колонну российской военной техники (видео)

Фото: РБК-Украина

Украинцам советуют быть начеку и сохранять спокойствие

В среду, 28 ноября на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь в сопровождении полицейских авто была замечена колонна российской военной техники. Об этом информирует фонд "Вернись живым" в Facebook.

"Россия перебрасывает в Крыму противокорабельные береговые комплексы "Бал". На видео, опубликованном в одной из соцсетей, зафиксировано, как сегодня, 28 ноября, на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь в сопровождении полицейских авто движется колонна военной техники", - написано в сообщении.

Скриншот видео: (facebook.com/backandalive)

Также украинцам советуют всегда быть начеку и сохранять спокойствие. Упоминается, что "Бал" - это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой М-35, который с 2008 года находится на вооружении ВС России.

В посте подмечено: "Неужели в РФ боятся введения в Украине военного положения? Или это, возможно, очередные "обучение"? Что ни говори, но мы всегда должны быть начеку".

Скриншот поста: (facebook.com/backandalive)

Напомним, "суд" в Крыму арестовал 15 украинских моряков.

Отметим, также арестованы трое моряков, которые были ранены и находятся в больницах в Керчи. Среди арестованных Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока.

Мы писали, что Денисова рассказала о состоянии украинских моряков, задержанных в Азовском море.

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