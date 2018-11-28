ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На трассе Севастополь-Керчь заметили колонну российской военной техники (видео)

STYLERЖизнь    28.11.2018 - 12:05
На трассе Севастополь-Керчь заметили колонну российской военной техники (видео)
Фото: РБК-Украина

Украинцам советуют быть начеку и сохранять спокойствие

В среду, 28 ноября на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь в сопровождении полицейских авто была замечена колонна российской военной техники. Об этом информирует фонд "Вернись живым" в Facebook.

"Россия перебрасывает в Крыму противокорабельные береговые комплексы "Бал". На видео, опубликованном в одной из соцсетей, зафиксировано, как сегодня, 28 ноября, на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь в сопровождении полицейских авто движется колонна военной техники", - написано в сообщении.

На трассе Севастополь-Керчь заметили колонну российской военной техники (видео)

На трассе Севастополь-Керчь заметили колонну российской военной техники (видео)Скриншот видео: (facebook.com/backandalive)

Также украинцам советуют всегда быть начеку и сохранять спокойствие. Упоминается, что "Бал" - это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой М-35, который с 2008 года находится на вооружении ВС России. 

В посте подмечено: "Неужели в РФ боятся введения в Украине военного положения? Или это, возможно, очередные "обучение"? Что ни говори, но мы всегда должны быть начеку".

На трассе Севастополь-Керчь заметили колонну российской военной техники (видео)

Скриншот поста: (facebook.com/backandalive)

Напомним, "суд" в Крыму арестовал 15 украинских моряков.

Отметим, также арестованы трое моряков, которые были ранены и находятся в больницах в Керчи. Среди арестованных Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока.

Мы писали, что Денисова рассказала о состоянии украинских моряков, задержанных в Азовском море.

Как депутаты "валяют дурака" в Раде (видео: РБК-Украина)

Новости Украины агрессия РФ
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь