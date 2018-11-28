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На трасі Севастополь-Керч помітили колону російської військової техніки (відео)

STYLERЖиття    28.11.2018 - 12:05
На трасі Севастополь-Керч помітили колону російської військової техніки (відео)
Фото: РБК-Україна

Українцям радять бути напоготові і зберігати спокій

У середу, 28 листопада на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто була помічена колона російської військової техніки. Про це інформує фонд "Повернись живим" у Facebook.

"Росія перекидає в Криму берегові протикорабельні комплекси "Бал". На відео, опублікованому в одній із соцмереж, зафіксовано, як сьогодні, 28 листопада, на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колона військової техніки", - написано у повідомленні.

На трасі Севастополь-Керч помітили колону російської військової техніки (відео)

На трасі Севастополь-Керч помітили колону російської військової техніки (відео)Скріншот відео: (facebook.com/backandalive)

Також українцям радять завжди бути напоготові і зберігати спокій. Згадується, що "Бал" - це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою М-35, який з 2008 року знаходиться на озброєнні ЗС Росії.

В пості підмічено: "Невже в РФ бояться запровадження в Україні воєнного стану? Чи це, можливо, чергові "навчання"? Що не кажи, але ми завжди повинні бути напоготові".

На трасі Севастополь-Керч помітили колону російської військової техніки (відео)

Скріншот поста: (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, "суд" у Криму заарештував 15 українських моряків.

Зазначимо, також заарештовано троє моряків, яких були поранено і перебувають у лікарнях у Керчі. Серед заарештованих Андрій Артеменко, Андрій Ейдер і Василь Сорока.

Ми писали, що Денисова розповіла про стан українських моряків, затриманих в Азовському морі.

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