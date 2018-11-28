"Злякалися": в мережі бурхливо обговорюють перекидання російської техніки в Криму

Фото: РБК-Україна

Користувачі мережі вважають, що не варто панікувати, а потрібно бути готовими до всього

Росія перекидає в Крим берегові протикорабельні комплекси "Бал". Про це повідомляється на сторінці "Повернись живим" у Facebook.

На відео, опублікованому в одній із соцмереж, повідомляється на сторінці, зафіксовано, що 28 листопада по трасі Севастополь-Керч рухається колона військової техніки. Техніку супроводжують поліцейські авто.

Росія перекидає в Криму берегові комплекси "Бал" 28\11\2018 ТЕРМІНОВО! Росія перекидає у Криму берегові протикорабельні комплекси «Бал». На відео, опублікованому в одній із соцмереж, зафіксовано, як сьогодні, 28 листопада, на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колона військової техніки. Невже в РФ боятися введення в Україні воєнного стану? Чи це, можливо, чергові «навчання»? Хай там що, але ми завжди маємо бути напоготові. Нагадаємо, «Бал» - це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. З 2008 року знаходиться на озброєнні ЗС Росії. Стежте за новинами. Зберігайте спокій. Пам " ятайте про підступність ворога. І рятуйте Україну тут: https://goo.gl/pvmGNn Фонд «Повернись живою» Опубліковано Повернись живою Середа, 28 листопад 2018 р.

Фонд "Повернись живим" припускає, що в Росії злякалися воєнного стану, введеного в Україні.

"Росія перекидає в Криму берегові протикорабельні комплекси "Бал". На відео, опублікованому в одній із соцмереж, зафіксовано, як сьогодні, 28 листопада, на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колона військової техніки. Невже в РФ бояться запровадження в Україні воєнного стану? Чи це, можливо, чергові "навчання"? Хай там що, але ми завжди повинні бути напоготові", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що береговий ракетний комплекс "Бал" знаходиться на озброєнні збройних сил Росії з 2008 року.

"Бал" - це береговий ракетний комплекс з протикорабельної ракетою Х-35. З 2008 року знаходиться на озброєнні ЗС Росії. Стежте за новинами. Зберігайте спокій. Пам'ятайте про підступність ворога", - написано на сторінці Фонду "Повернись живою" в Facebook.

Передплатники сторінки активно коментують представлене відео.

"Не скажу, що наша армія сильніше росіян, але не чекав що 20 пацанів в 2-х катерах і баржі так сильно налякають... І таран, і обстріл, і дві ракети з винищувача і спецназ... Схоже, російські воїни обробилися зі страху і психоз зашкалює";

"Наші військові знають що робити, а наша справа їх всіляко підтримувати. Холодна голова, ніякої паніки";

"Сподіваюся, що вони все це поженуть через міст і він завалиться нафіг в море до чортів собачих зі всією цією технікою", - написано в коментарях.

Скріншот з facebook (www.facebook.com/backandalive/)

Ранеемы писали про те, що український військовослужбовець розповів про нову тактику бойовиків з Донбасу.

А також ми писали про те, що на трасі Севастополь-Керч помітили колону російської військової техніки.

Що сталося з Чорним морем?

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