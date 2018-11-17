"Начинаются фейерверки": раскрыта новая хитрая тактика боевиков на Донбассе

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Террористы начали активнее пользоваться беспилотниками

Украинский военнослужащий Антон рассказал о новой тактике боевиков с Донбасса. Об этом говорится на странице "Повернись живим" в Facebook.

"Пытаются пророссийские наемники нас провоцировать. Преимущественно, это стрелковое оружие, крупный калибр прилетает, но время от времени, через день-два. Обстановка более-менее спокойная", - сказал он.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Более того, по словам бойца, террористы начали активнее использовать беспилотники.

"Они смотрят на наше передвижение, а также передвижение техники с нашей стороны. Либо запускают беспилотник, чтобы запустить в нашу сторону что-то тяжелое: мину 120 или 82, например. Полетает днем, а вечером начинаются фейерверки", - подчеркнул он.

Фото: боец ВСУ Антон (facebook.com/backandalive)

Напоминаем, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за сутки, 13 ноября, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Кроме того сообщалось, что пророссийские боевики оккупационной администрации РФ продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

Как сообщалось, по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наева, проверена готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач авиаподдержки наземных сил.

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