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"Начинаются фейерверки": раскрыта новая хитрая тактика боевиков на Донбассе

STYLERВойна    17.11.2018 - 12:25
"Начинаются фейерверки": раскрыта новая хитрая тактика боевиков на Донбассе
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Террористы начали активнее пользоваться беспилотниками

Украинский военнослужащий Антон рассказал о новой тактике боевиков с Донбасса. Об этом говорится на странице "Повернись живим" в Facebook.

"Пытаются пророссийские наемники нас провоцировать. Преимущественно, это стрелковое оружие, крупный калибр прилетает, но время от времени, через день-два. Обстановка более-менее спокойная", - сказал он.

&quot;Начинаются фейерверки&quot;: раскрыта новая хитрая тактика боевиков на Донбассе

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Более того, по словам бойца, террористы начали активнее использовать беспилотники.

"Они смотрят на наше передвижение, а также передвижение  техники с нашей стороны. Либо запускают беспилотник, чтобы запустить в нашу сторону что-то тяжелое: мину 120 или 82, например. Полетает днем, а вечером начинаются фейерверки", - подчеркнул он.

&quot;Начинаются фейерверки&quot;: раскрыта новая хитрая тактика боевиков на Донбассе

Фото: боец ВСУ Антон (facebook.com/backandalive)

Напоминаем, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за сутки, 13 ноября, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Кроме того сообщалось, что пророссийские боевики оккупационной администрации РФ продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству Украины территории. 

Как сообщалось, по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наева, проверена готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач авиаподдержки наземных сил.

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