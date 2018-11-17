"Починаються феєрверки": розкрито нову хитру тактику бойовиків на Донбасі

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Терористи почали активніше користуватися безпілотниками

Український військовий Антон розповів про нову тактику бойовиків з Донбасу. Про це йдеться на сторінці "Повернись живою" Facebook.

"Намагаються проросійські найманці нас провокувати. Переважно, це стрілецька зброя, великий калібр прилітає, але час від часу, через день-два. Обстановка більш-менш спокійна", - сказав він.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Більш того, за словами бійця, терористи почали активніше використовувати безпілотники.

"Вони дивляться на наше пересування, а також пересування техніки з нашої сторони. Або запускають безпілотник, щоб запустити в нашу сторону щось важке: міну 120 або 82, наприклад. Політає вдень, а ввечері починаються феєрверки", - підкреслив він.

Фото: боєць ЗСУ Антон (facebook.com/backandalive)

Нагадуємо, що в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за добу, 13 листопада, жоден український військовий не загинув і не отримав поранення.

Крім того повідомлялося, що проросійські бойовики окупаційної адміністрації РФ продовжують приховано зосереджувати військову техніку і озброєння на тимчасово непідконтрольною уряду України території.

Як повідомлялося, за наказом командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва, перевірена готовність чергових сил і засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації ОС до виконання завдань авіапідтримки наземних сил.

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