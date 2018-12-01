Бійці ЗСУ провели тренування по знищенню безпілотників

Фото: безпілотник (rnbo.gov.ua)

До тренуванні залучили спеціальний вертоліт

Військовослужбовці Операції об'єднаних сил провели спеціальну тренування по знищенню безпілотників. Про це йдеться на сторінці ООС Facebook.

"Проведено тренування щодо знищення ворожих безпілотників. На виконання наказу Командування об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наева, 30 листопада перевірено готовність чергових сил і засобів армійської авіації ОС щодо виконання завдань з виявлення та знищення безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Більш того, за словами військових, для проведення тренування залучили екіпаж ударних вертольотів.

"Відпрацьований пошук БПЛА та їх знищення екіпажами ударних вертольотів за вказівниками з землі. Завдання виконано – БПЛА виявлений і знищений", - підкреслюється в повідомленні.

Відео: тренування ООС (facebook.com/pressjfo.news)

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Відео: РБК-Україна