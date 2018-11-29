"Уникальная пташка": на передовой появился современный беспилотник

У беспилотника пока еще нет даже названия
На вооружении украинской армии появился уникальный сверхсовременный беспилотник, который испытали бойцы одного из подразделений. Об этом сообщается в сообществе "Повернись живим" в социальной сети Facebook.
На передовой у украинских бойцов появился новый современный беспилотник. Разработка настолько новая, что уникальная "пташка" пока даже не имеет своего имени. Это изобретение передала для Украины одна из стран-партнеров.
"Эта "птичка" уникальна. Она может поднимать дополнительную нагрузку до 15 кг и совершать с ним до 20 часов непрерывного полета. Размах крыльев беспилотника - 8,5 м, длина - 4 м. Коптер оборудован дневной камерой Full HD с 30-кратным зумом и тепловизионной камерой ночного видения, которые могут обнаруживать цели на большой дальности", - цитируют в сообществе слова одного из спецназовцев.
Кроме того, по словам военных, этот беспилотник будет очень трудно обнаружить, так как он оборудован системой сбора данных, которая может передавать информацию в режиме реального времени одновременно нескольким группам.
В сообществе опубликовали фотографии ночных испытаний "птички" и отметили, что из соображений безопасности публиковать фотографии при дневном свете нельзя.
Скриншот фото (facebook.com/backandalive)
Скриншот поста (facebook.com/backandalive)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Минобороны предупредили, как реагировать на конфискацию имущества.
А также писали о том, что в сети бурно обсуждают переброс российской техники в Крыму.
Видео: РБК-Украина