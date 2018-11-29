"Унікальна пташка": на передовій з'явився сучасний безпілотник

У безпілотника поки ще немає навіть назви
На озброєнні української армії з'явився унікальний надсучасний безпілотник, який випробували бійці одного з підрозділів. Про це повідомляється в співтоваристві "Повернись живим" в соціальній мережі Facebook.
На передовій в українських бійців з'явився новий сучасний безпілотник. Розробка настільки нова, що унікальна "пташка" поки що навіть не має свого імені. Цей винахід передала для України одна з країн-партнерів.
"Ця "пташка" унікальна. Вона може піднімати додаткове навантаження до 15 кг і вчиняти з ним до 20 годин безперервного польоту. Розмах крил безпілотника - 8,5 м, довжина - 4 м. Коптер обладнаний денною камерою Full HD з 30-кратним зумом і тепловізійної камерою нічного бачення, які можуть виявляти цілі на великій дальності", - цитують у співтоваристві слова одного зі спецназівців.
Крім того, за словами військових, цей безпілотник буде дуже важко виявити, оскільки він обладнаний системою збору даних, яка може передавати інформацію в режимі реального часу одночасно кільком групам.
В співтоваристві опублікували фотографії нічних випробувань "пташки" і зазначили, що з міркувань безпеки публікувати фотографії при денному світлі не можна.
Скріншот фото (facebook.com/backandalive)
Скріншот поста (facebook.com/backandalive)
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Відео: РБК-Україна