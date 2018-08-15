"Слетаем к боевикам, посмотрим, что там": в сети показали, как работают украинские разведчики (видео)

Иллюстративное фото: mil.gov.ua

Один из коптеров спасти не удалось

Украинские разведчики объяснили, как им помогают современные коптеры в исследовании позиций врага. Однако бойцы вынуждены признать: часто "крылатых помощников" теряют.

Подобной историей поделились на facebook-страничке фонда "Повернись живим". События происходят в Донецкой области. А рассказом о работе разведчиков поделился один из них — оператор беспилотников одной из 72-й бригады с позывным Сильвер. Интересно, что свое снаряжение Сильвер носит в кейсе, на котором маркером нарисован "Веселый Роджер".

"Ночью придет Сильвер с коптером, слетаем к боевикам, посмотрим, что там. Потому что в последнее время ночью слышно, как по их позициям носятся "бэхи", — предложил командир одной из рот 72-й бригады с позывным Левша.

После небольшого перерыва на кофе разведчики отправились в темноте к линии — "пределу контролируемой Украиной территории".

"Купил новые акумы к коптеру, новую прошивку поставил. Теперь радиус полета в три раза больше. Винты новые поставил, менее шумные", — рассказывал по пути Сильвер.

Всего несколько минут разведчику понадобилось, чтобы настроить коптер и запустить его в небо. Затем на небольшом экране планшета появятся позиции террористов. Левша пристально всматривается и корректирует полет, объясняя, что конкретно его интересует.

Однако вскоре боевик замечает "крылатого помощника" и бежит в блиндаж. После по коптеру из пулемете открывается огонь.

Отмечается, что Сильвер не беспокоится по этому поводу, так как часто по его коптерам стреляют боевики. При этом многие знают, что сбить коптер из стрелкового оружия трудно.

И все же в этот раз боевикам повезло. Неожиданно сигнал от беспилотника пропал. Разведчик пытается понять, в чем проблема, но экран сигнализирует о потере.

"Ребята матерились и искали объяснение этой ситуации. Разведчик положил оборудование, оставшееся на земле, в кейс, и группа двинулась назад. По дороге он рассказывал, что потерянный беспилотник даже был окрашен специальной малозаметной краской", — говорится в посте "Повернись живим".

Видео: facebook.com/backandalive

Напомним, ранее в сети рассказали историю бойца, воевавшего на Саур-Могиле, Донецкая область. По словам бойца, обстрелы с каждым днем становились плотнее, ведь враг бил со стороны России и с окраин ныне оккупированного города Снежное Донецкой области.

А вот история бойца получившего тяжелые ранения и перенесшего более 50 операций, буквально поразила украинцев. Он до последнего держался, чтобы не попасть в плен, даже снял с гранаты кольцо, чтобы взорвать себя с диверсантами.

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