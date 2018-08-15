"Злітаємо до бойовиків, подивимося, що там": в мережі показали, як працюють українські розвідники (відео)

Ілюстративне фото: mil.gov.ua

Один з коптеров врятувати не вдалося

Українські розвідники пояснили, як їм допомагають сучасні коптери в дослідженні позицій ворога. Проте бійці змушені визнати: часто "крилатих помічників" втрачають.

Подібною історією поділилися на facebook-сторінці фонду "Повернись живим". Події відбуваються у Донецькій області. А розповіддю про роботу розвідників поділився один з них — оператор безпілотників однією з 72-ї бригади з позивним Сільвер. Цікаво, що своє спорядження Сільвер носить в кейсі, на якому маркером намальований "Веселий Роджер".

"Вночі прийде Сільвер з коптером, злітаємо до бойовиків, подивимося, що там. Тому що останнім часом вночі чути, як по їх позиціях носяться "бехи", — запропонував командир однієї з рот 72-ї бригади з позивним Лівша.

Після невеликої перерви на каву розвідники подалися в темряві до лінії — "межі контрольованої Україною території".

"Купив нові акуми до коптера, нову прошивку поставив. Тепер радіус польоту в три рази більше. Гвинти поставив нові, менш галасливі", — розповідав по шляху Сільвер.

Всього кілька хвилин розвіднику знадобилося, щоб налаштувати коптер і запустити його в небо. Потім на невеликому екрані планшета з'являться позиції терористів. Лівша пильно вдивляється і коригує політ, пояснюючи, що конкретно його цікавить.

Однак незабаром бойовик бачить "крилатого помічника" і біжить в бліндаж. Після по коптеру з кулеметі відкривається вогонь.

Наголошується, що Сільвер не турбується з цього приводу, так як часто за його коптерам бойовики стріляють. При цьому багато хто знає, що збити коптер зі стрілецької зброї важко.

І все ж в цей раз пощастило бойовикам. Несподівано сигнал від безпілотника пропав. Розвідник намагається зрозуміти, в чому проблема, але екран сигналізує про втрату.

"Хлопці матюкалися і шукали пояснення цієї ситуації. Розвідник поклав обладнання, що залишився на землі, в кейс, і група рушила назад. Дорогою він розповідав, що втрачений безпілотник навіть був пофарбований спеціальною малопомітною фарбою", — йдеться в пості "Повернись живим".

Відео: facebook.com/backandalive

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли історію бійця, який воював на Савур-Могилі, Донецька область. За словами бійця, обстріли з кожним днем ставали щільніше, адже ворог бив з боку Росії і з околиць нині окупованого міста Сніжне Донецької області.

А ось історія бійця, який отримав важкі поранення і переніс понад 50 операцій, буквально вразила українців. Він до останнього тримався, щоб не потрапити в полон, навіть зняв з гранати кільце, щоб підірвати себе з диверсантами.

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