"Ничего не могли сделать в ответ": в сети рассказали историю бойца, воевавшего на Саур-Могиле

Фото: mil.gov.ua

Боец рассказал, как оказался на Саур-Могиле четыре года назад

В сети рассказали историю украинского бойца Сергея Быстрова, который принимал участие в ожесточенных боях за Саур-Могилу в Донецкой области. Об этом говорится в сообществе "Вернись живым" в Facebook.

Боец Сергей Быстров рассказал, как оказался на Саур-Могиле четыре года назад.

"Меня не хотели брать воевать. Но я узнал, что набирают добровольцев, связался с Костей Вьюгиным, который занимался этим в Харькове, и уже 31 июля мы были на аэродроме в Краматорске. 3 августа к нам приехал Игорь Гордийчук и спросил, есть ли добровольцы, которые хотят полететь на Саур-Могилу, потому что там становится горячо. И мы решили лететь. Те люди, которые возвращались оттуда, смотрели на нас с большим сочувствием. Еще в Харькове я читал о боях за Саур-Могилу и примерно представлял себе... Примерно. По факту, для меня это был разрыв шаблонов. У нас, добровольцев, на самом деле, тогда не было, пожалуй, оружия", - вспоминает доброволец Сергей Быстров.

В боях за высоту участвовали сухопутные и десантно-штурмовые войска, а также добровольческие формирования.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

"Нас высадили в расположении 72-й бригады. Мы взяли с собой роту огнеметчиков – была задача сжечь "зеленку", в которой укрывались боевики. Потом поехали в Гранитное. Мы переночевали, и на утро с 72-й бригадой отправились в Петровское. Там уже было очень мало дворов, где оставались местные. Мы стали на одном из них, который был крайним к Саур-Могилы. Дом очень долго стоял закрытый. Раскрыли мы его только после того, как появились раненые, их нужно было куда-то класть. 4 августа приехали "правосеки", тогда я встретил Дмитрия Яроша. Нашей задачей было занять кафе на подступах к высоте, чтобы удерживать низ. Мы это сделали", - вспоминает доброволец.

Фото: facebook.com/backandalive

По словам бойца, обстрелы с каждым днем становились плотнее, ведь враг бил со стороны России и с окраин ныне оккупированного города Снежное Донецкой области.

"Самое трудное было сидеть под обстрелами "Градов". Был момент осознания того, что от тебя ничего не зависит: попадет или нет. Нас обстреливали с российской территории, а мы ничего не могли сделать в ответ. На Саур-Могиле было трудно "зарыться". У нас был экскаваторщик, ночью он копал, а по нему стреляли из миномета на слух. Но даже те импровизированные окопы и блиндажи очень спасали", - говорит Сергей Быстров.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Его ранили 7 августа 2014 года. Вертолет Ми-8, который должен был эвакуировать его и других раненых, обстреляли.

19 августа россияне провели массированный артиллерийский обстрел и пошли на штурм высоты. Но, понеся потери, отступили.

"В конце августа Россия ввела регулярные войска. Когда наши отходили с Саур-Могилы, 24 августа, ближайшие наши подразделения были за 40 километров. И они ночью поехали", - рассказывает Быстров.

По его словам, Игорь Гордейчук отдал приказ отступать ночью 25 августа, однако некоторые из украинских военных так и не смогли прорваться сквозь враждебное окружение: попали в плен или был замучены российскими наемниками.

Но военный уверен, что на Саур-Могиле еще замаячит украинский флаг.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

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