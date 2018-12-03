Готові завдати потужний вогонь: у мережі показали роботу безпілотника на фронті (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Вартість такого коптера разом зі змінною батареєю становить 53 тисячі гривень

У мережі з'явилося відео, як безпілотний літальний апарат Збройних сил України на Донбасі підлітає до позиції окупантів. Ролик опубліковано в понеділок, 3 грудня, на Facebook-сторінці волонтерського фонду "Повернись Живою".

Простий коптер підлітає до ворожої позиції, де знаходяться троє добре екіпірованих бойовиків.

Фото: facebook.com/backandalive

"З першого погляду нічого особливого. Принаймні, для пересічного громадянина. Але для співробітників нашого фонду це - 100% впевненість у тому, що завдяки вашій допомозі черговий підрозділ забезпечений приладами аєророзвідки", - йдеться у публікації під роликом.

Фото: facebook.com/backandalive

Волонтери зазначили, що саме на цій ділянці фронту українські воїни знають про сили і засобах ворога, щоб при необхідності нанести потужного вогню у відповідь.

Відео: facebook.com/backandalive

"Ми хочемо, щоб усі наші підрозділи були забезпечені подібними апаратами. Вартість одного приладу разом зі змінною батереєю становить 53 тисячі гривень", - розповіли волонтери.

Скрін: facebook.com/backandalive

В коментарях до ролика користувачі соцмережі захоплюються роботою БПЛА і закликають не забувати, що йдеться про позиції не бойовиків, а російських військових-окупантів:

"Що ще за "бойовики"?! Ви там не агенти кремля нам про громадянську війну втирати?! Там окупационная армія РФ, якась частина якої покликана на окупованій території";

"Боже! Спаси і збережи!";

"Чому не бах?";

"Шкода, що туди нічого не прилетіло";

"Супер!"

Скрін коментарів: facebook.com/backandalive

Раніше ми писали про те, що волонтери опублікували відео авіаудару по терористах угруповання "ДНР", зняте камерою ударного безпілотника Збройних сил України.

Також повідомлялося, що на озброєнні української армії з'явився унікальний надсучасний безпілотник, який випробували бійці одного з підрозділів.

Нагадаємо, 1 грудня у штабі операції Об'єднаних сил розповіли про те, що військовослужбовці ООС провели спеціальну тренування по знищенню безпілотників.

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Відео: РБК-Україна