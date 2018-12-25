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Позивний Сталкер: волонтери повідомили про загибель воїна на Донбасі

STYLERВійна    25.12.2018 - 22:54
Позивний Сталкер: волонтери повідомили про загибель воїна на Донбасі
Фото: колаж РБК-Україна

28-річний солдат помер від кульового поранення в голову

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил у вівторок, 25 грудня, загинув український військовослужбовець Євген Тоненьков із позивним Сталкер. Про це йдеться в повідомленні громадського об'єднання "Майдан ГФ Миколаївська Народна Самооборона" на сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що 28-річний воїн помер від кульового поранення в голову.

Позивний Сталкер: волонтери повідомили про загибель воїна на Донбасі

Євген Тоненьков з дружиною Мар'яною (Фото: facebook.com/ГО-Майдан-ГФ-Миколаївська-народна-Самооборона)

Вказується, що Євген жив у селі Старий Розділ у Львівській Львівської області.

На фронті був навідником 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Позивний Сталкер: волонтери повідомили про загибель воїна на ДонбасіПозивний Сталкер: волонтери повідомили про загибель воїна на Донбасі

Скрін: facebook.com/ГО-Майдан-ГФ-Миколаївська-народна-Самооборона

На Донбасі Євген брав участь у російсько-українській війні близько 4 років.

Також говориться, що дружина воїна разом із ним несла службу.

У той же час у вечірній зведенні штабу ООС немає повідомлень про загибель військового.

У мережі коментатори висловлюють скорботу та слова підтримки рідним загиблого військового:

"Вічна слава герою! Співчуття дружині... Знову втрата, знову біль і сльози.. Допоки?";

"Така гарна пара. Царство небесне тобі Женя, а сім'ї моє материнське співчуття";

"Царство Небесне. Співчуття родині. Сновау Україна втрачає своїх синів. Знову орки тир влаштували...";

"Правда душа разрываеться від таких новин... співчуваю його дружині і всім його рідним і близьким..."

Позивний Сталкер: волонтери повідомили про загибель воїна на ДонбасіПозивний Сталкер: волонтери повідомили про загибель воїна на Донбасі

Скріншот коментарів: facebook.com/ГО-Майдан-ГФ-Миколаївська-народна-Самооборона

Раніше ми писали про те, що 7 грудня пішов з життя український військовий, учасник бойових дій на сході України Олександр Коломієць, який служив у 128-й окремій гірсько-піхотної бригади.

Також повідомлялося, що українські військовослужбовці ліквідували в зоні проведення ООС бойовика, який може бути причетний до вбивства відомого оперного співака і патріота Василя Слипака.

Відео: РБК-Україна

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