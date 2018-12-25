Позывной Сталкер: волонтеры сообщили о гибели воина на Донбассе

Фото: коллаж РБК-Украина

28-летний солдат скончался от пулевого ранения в голову

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил во вторник, 25 декабря, погиб украинский военнослужащий Евгений Тоненьков с позывным Сталкер. Об этом говорится в сообщении общественного объединения "Майдан ГФ Мыколаевская Народная Самооборона" на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что 28-летний воин скончался от пулевого ранения в голову.

Евгений Тоненьков с женой Марьяной (Фото: facebook.com/ГО-Майдан-ГФ-Миколаївська-народна-Самооборона)

Указывается, что Евгений жил в селе Старый Роздил во Львовской Львовской области.

На фронте был наводчиком 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Скрин: facebook.com/ГО-Майдан-ГФ-Миколаївська-народна-Самооборона

На Донбассе Евгений участвовал в российско-украинской войне около 4 лет.

Также говорится, что у жена воина вместе с ним несла службу.

В то же время в вечерней сводке штаба ООС нет сообщений о гибели военного.

В сети комментаторы выражают скорбь и слова поддержки родным погибшего военного:

"Вечная слава герою! Соболезнования жене... Опять потеря, снова боль и слезы.. До каких пор?";

"Такая красивая пара. Царство небесное, тебе Женя, а семье мое материнское сочувствие";

"Царство Небесное. Сочувствие семье. Сновау Украина теряет своих сыновей. Снова орки тир устроили...";

"Правда душа разрываеться от таких новостей... соболезную его жене и всем его родным и близким..."

Скриншот комментариев: facebook.com/ГО-Майдан-ГФ-Миколаївська-народна-Самооборона

Ранее мы писали о том, что 7 декабря ушел из жизни украинский военный, участник боевых действий на востоке Украины Александр Коломиец, который служил в 128-й отдельной горно-пехотной бригаде.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения ООС боевика, который может быть причастен к убийству известного оперного певца и патриота Василия Слипака.

Видео: РБК-Украина