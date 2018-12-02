Пропагандиста Кремля підняли на сміх за безглузду брехню про "звірства" в Україні

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Інцидент нібито стався в Києві

Українці в мережі сміються над новою безглуздою брехня пропагандистів Путіна щодо "звірств" в Україні. Про це йдеться на сторінці "Миротворця" в Twitter.

"Як у Борисполі другу добу знущаються над московитами. Це без сліз читати не можна. Рыдаем всім Миротворцем", - йдеться у підписі.

Примітно, що в тексті публікації росіянка розповідає, що при прибутті в аеропорт "Бориспіль" всіх пасажирів нібито вивели "солдати з червоно-чорними нашивками на рукавах", які були з собаками.

"Поруч зі мною стояла старенька років 80-ти. У неї почався напад, вона впала на підлогу і солдати потягли її бездиханне тіло прямо по підлозі кудись в свою комірчину. Більше ніхто її не бачив", - каже горе-пропагандистка.

Більш того, жінці привиділося "поїдання немовлят".

"Коли солдати підійшли перевіряти паспорт у мене, собака вирвалася в одного з них і вихопила у матусі однорічної дитини. Собака почала пожирати малюка, поки солдати сміялися над ним і ридаючій матір'ю, яка намагається відбити своєї дитини у монстра. У результаті солдати зглянулися, відібрали бездиханне тіло дитини у собаки і віддали його матері, яка до того моменту вже зійшла з розуму від горя", - підкреслила вона.

Скріншот поста (twitter.com/myrotvorets_)

Однак і на цьому політ фантазії жінки не закінчився, тому що далі "солдати з червоно-чорними нашивками на рукавах" взялися за неї.

"Мене, яка плакала, зґвалтували 15 українських солдатів і собака. Потім мені повернули телефон і речі, і відправили чекати літак назад. Мені страшенно соромно і прикро. Я не розумію, за що нас так не люблять у братській Україні? Спробую прилетіти ще раз на наступному тижні, може на цей раз вийде", - сказала вона.

Звернемо увагу, що фейковая історія стала причиною справжнього "божевілля" серед користувачів.

"Якщо другий раз прилетить – значить сподобалося. Ще буде", - сказав користувач Неон.

"Собака не погребувала?" – поцікавився юзер Мічман.

"Куди дивиться товариство захисту тварин? Бідна собака такий стрес пережила", - підкреслив користувач Сокіл.

Скріншот коментарів (twitter.com/myrotvorets_)

Як повідомлялося раніше, активісти російської громадської платформи "Національний комітет+60" надіслали відкрите звернення до патріарха Кирила, в якому попросили патріарха дати указ на створення ікони з зображенням Володимира Путіна.

Також ми повідомляли про те, що мама одного із захоплених в Азовському морі спецслужбами РФ українського моряка Андрія Опрыско, яка раніше розповіла про сина і написала йому записку від сім'ї, передала слова підтримки і закликала не падати духом.

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Відео: РБК-Україна