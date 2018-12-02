Пропагандиста Кремля подняли на смех за нелепое вранье о "зверствах" в Украине

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Инцидент якобы произошел в Киеве

Украинцы в сети смеются над новым нелепым вранье пропагандистов Путина относительно "зверств" в Украине. Об этом говорится на странице "Миротворца" в Twitter.

"Как в Борисполе вторые сутки издеваются над московитами. Это без слез читать нельзя. Рыдаем всем Миротворцем", - говорится в подписи.

Примечательно, что в тексте публикации россиянка рассказывает, что при прибытию в аэропорт "Борисполь" всех пассажиров якобы вывели " солдаты с красно-черными нашивками на рукавах", которые были с собаками.

"Рядом со мной стояла старушка лет 80-ти. У нее начался приступ, она упала на пол и солдаты утащили ее бездыханное тело прямо по полу куда-то в свою коморку. Больше никто ее не видел", - говорит горе-пропагандистка.

Более того, женщине померещилось "поедание младенцев".

"Когда солдаты подошли проверять паспорт у меня, собака вырвалась у одного из них и выхватила у мамочки годовалого ребенка. Собака принялась пожирать малыша, пока солдаты смеялись над ним и рыдающей матерью, пытающейся отбить своего ребенка у монстра. В итоге солдаты сжалились, отобрали бездыханное тело ребенка у собаки и отдали его матери, которая к тому моменту уже сошла с ума от горя", - подчеркнула она.

Скриншот поста (twitter.com/myrotvorets_)

Однако и на этом полет фантазии женщины не закончился, потому что дальше "солдаты с красно-черными нашивками на рукавах" принялись за нее.

"Меня плачущую изнасиловали 15 украинских солдат и собака. Потом мне вернули телефон и вещи, и отправили ожидать самолет обратно. Мне ужасно стыдно и обидно. Я не понимаю, за что нас так не любят в братской Украине? Попробую прилететь еще раз на следующей неделе, может на этот раз получится", - сказала она.

Обратим внимание, что фейковая история стала причиной настоящего "безумия" среди пользователей.

"Если второй раз прилетит – значит понравилось. То ли еще будет", - сказал пользователь Неон.

"Собака не побрезговала?" – поинтересовался юзер Мичман.

"Куда смотрит общество защиты животных? Бедная собака такой стресс пережила", - подчеркнул пользователь Сокол.

Скриншот комментариев (twitter.com/myrotvorets_)

Как сообщалось ранее, активисты российской общественной платформы “Национальный комитет+60” отправили открытое обращение к патриарху Кириллу, в котором попросили патриарха дать указ на создание иконы с изображением Владимира Путина.

Также мы сообщали о том, что мама одного из захваченных в Азовском море спецслужбами РФ украинского моряка Андрея Опрыско, которая ранее рассказала о сыне и написала ему записку от семьи, передала слова поддержки и призвала не падать духом.

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Видео: РБК-Украина