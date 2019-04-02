Пройшов всю війну: на Донбасі помер 24-річний боєць

На Донеччині помер 24-річний український військовий Дмитро Кравченко з позивним "Пальчик". Він воював з самого початку війни і був бійцем 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр", про це повідомили в прес-службі бригади.

Відомо, що Дмитро Кравченко помер 31 березня прямо уві сні на позиції "Зеніт", неподалік від Донецького аеропорту в день свого 24-річчя.

На Донеччині помер військовий ЗСУ Дмитро Кравченко (фото: facebook.com)

У бригаді розповіли, що серце бійця перестало битися в день його 24-річчя. Він помер природною смертю уві сні. Коли побратими прийшли в бліндаж розбудити Дмитра на зміну, він не подавав ознак життя.

"Зараз ми чекаємо результатів медичної експертизи, щоб повідомити точну причину смерті бійця", - повідомили в бригаді.

"Пальчик" народився у селі Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. До бойових дій Дмитро навчався на електрозварника. Захищати Україну на Сході пішов у 19 років. Контракт з 93-ю бригадою він підписав у жовтні 2014-го.

9 грудня 2015 боєць був контужений: тоді БМП-2 підірвалася на протитанковій міні, два бійці загинули, а шестеро були поранені. Мабуть, саме ця давня травма і стала причиною смерті Дмитра.

Сиротою залишилася однорічна дочка Альона.

На Донеччині помер військовий ЗСУ Дмитро Кравченко (фото: facebook.com)

Нагадаємо, ми публікували фото та історію українських героїв, які загинули на війні в зоні проведення ООС у березні. А також повідомляли, що з 18 по 24 березня на Донбасі від ворожих атак загинуло п'ятеро українських бійців.

Раніше ми писали про те, що Путін може втрутитися в політичні події в Україні, і навіть піти на повномасштабну війну, якщо в Україні розпочнеться третій Майдан.

Ми також писали про те, що напередодні президентських виборів окупантам міцно дали по зубах: ЗСУ відбили атаки ДРГ противника.