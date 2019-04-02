Прошел всю войну: на Донбассе скончался 24-летний боец

На Донбассе умер 24-летний украинский военный Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик". Он воевал с самого начала войны и был бойцом 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр", об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Известно, что Дмитрий Кравченко умер 31 марта прямо во сне на позиции "Зенит", неподалеку от Донецкого аэропорта в день своего 24-летия.

На Донбассе умер военный ВСУ Дмитрий Кравченко (фото: facebook.com)

В бригаде рассказали, что сердце бойца перестало биться в день его 24-летия. Он умер естественной смертью во сне. Когда побратимы пришли в блиндаж разбудить Дмитрия на смену, он не подавал признаков жизни.

"Сейчас мы ждем результатов медицинской экспертизы, чтобы сообщить точную причину смерти бойца", - сообщили в бригаде.

"Пальчик" родился в селе Вербки Павлоградского района Днепропетровской области. До боевых действий Дмитрий учился на электросварщика. Защищать Украину на Востоке ушел в 19 лет. Контракт с 93-й бригадой он подписал в октябре 2014-го.

9 декабря 2015 боец ​​был контужен: тогда БМП-2 подорвалась на противотанковой мине, два бойца погибли, а шестеро были ранены. Видимо, именно эта древняя травма и стала причиной смерти Дмитрия.

Сиротой осталась годовалая дочь Алена.

На Донбассе умер военный ВСУ Дмитрий Кравченко (фото: facebook.com)

Напомним, мы публиковали фото и историю украинских героев, которые погибли на войне в зоне проведения ООС в марте. А также сообщали, что с 18 по 24 марта на Донбассе от вражеских атак погибло пятеро украинских бойцов.

Ранее мы писали о том, что Путин может вмешаться в политические события в Украине, и даже пойти на полномасштабную войну, если в Украине начнется третий Майдан.

Мы также писали о том, что накануне президентских выборов оккупантам крепко дали по зубам: ВСУ отбили атаки ДРГ противника.