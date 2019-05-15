Просто віртуози! Відео нищівного удару по позиціях окупантів вразило мережу

Адекватна відповідь на обстріли бойовиків дали військові 54-ї ОМБр ЗСУ
У мережі показали відео успішної операції воїнів ЗСУ по ліквідації вогневих точок окупантів на Донбасі. Були знищені ворожі позиції, міномети 120-мм і 2Б9М "Волошка", втрати серед бойовиків склали 2 людини убитими і 2 були поранені. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook 15 травня.
Майстерня операція була проведена бойовою групою К-2 зі складу 54-ї окремої механізованої бригади.
Як розповів Штефан, наприкінці квітня в результаті провокаційних обстрілів з забороненого озброєння російсько-окупаційними військами підрозділів ОС було прийняте рішення щодо адекватної відповіді противнику та знищення їх позиції, звідки ведеться вогонь.
"Це один з прикладів бойової роботи на закиди в мережі останнім часом про попередню заборону відповідей на обстріли окупантів", - зазначив він.
Фото: скріншот
Також офіцер нагадав слова на той час командувача силами Об'єднаної операції генерала Наєва одному з командирів: "Заспокойте їх, збереження життя наших воїнів головне завдання".
"Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України!" - додав він.
У коментарях до відеоролика користувачі мережі захоплюються високою майстерністю українських військових і дякують за їх подвиги на передовій.
Як повідомлялося раніше, нещодавно на Донбасі в районі проведення ООС військовослужбовці 46-го батальйону "Донбас-Україна" звільнили від окупантів чергову частину нашої території в Донецькій області, просунулися на кілометр і зайшли на посадку в районі села Калинове. Бійці зайняли панівні висоти над населеним пунктом.
Також ми писали про те, що воїни ЗСУ завдали нищівного удару по бойовиках в районі окупованій Горлівки. Самі терористи в мережі пишуть, що українські війська можуть зайняти місто в будь-який момент.
Додамо також, що в березні ЗСУ просунулися на Донбасі в районі проведення ООС близько тимчасово окупованій Горлівки і зайняли нові позиції буквально під носом у бойовиків "ДНР".