Просто виртуозы! Видео сокрушительного удара по позициям оккупантов поразило сеть

Адекватный ответ на обстрелы боевиков дали военные 54-й ОМБр ВСУ
В сети показали видео успешной операции воинов ВСУ по ликвидации огневых точек оккупантов на Донбассе. Были уничтожены вражеские позиции, минометы 120-мм и 2Б9М "Василек", потери среди боевиков составили 2 человека убитыми и 2 были ранены. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook 15 мая.
Мастерская операция была проведена боевой группой К-2 из состава 54-й отдельной механизированной бригады.
Как рассказал Штефан, в конце апреля в результате провокационных обстрелов с запрещенного вооружения российско-оккупационными войсками подразделений ОС было принято решение об адекватном ответе противнику и уничтожению их позиции, откуда ведется огонь.
"Это один примеров боевой работы на упреки в сети в последнее время о предварительном запрете ответов на обстрелы оккупантов", - отметил он.
Фото: скриншот
Также офицер напомнил слова на то время командующего силами Объединенной операции генерала Наева одному из командиров: "Успокойте их, сохранение жизни наших воинов главная задача".
"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - добавил он.
В комментариях к видеоролику пользователи сети восхищаются высоким мастерством украинских военных и благодарят за их подвиги на передовой.
Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе в районе проведения ООС военнослужащие 46-го батальона "Донбасс-Украина" освободили от оккупантов очередную часть нашей территории в Донецкой области, продвинулись на километр и зашли на посадку в районе села Калиново. Бойцы заняли господствующие высоты над населенным пунктом.
Также мы писали о том, что воины ВСУ нанесли сокрушительный удар по боевикам в районе оккупированной Горловки. Сами террористы в сети пишут, что украинские войска могут занять город в любой момент.
Добавим также, что в марте ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков "ДНР".