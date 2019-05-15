Просто виртуозы! Видео сокрушительного удара по позициям оккупантов поразило сеть

В сети показали видео успешной операции воинов ВСУ по ликвидации огневых точек оккупантов на Донбассе. Были уничтожены вражеские позиции, минометы 120-мм и 2Б9М "Василек", потери среди боевиков составили 2 человека убитыми и 2 были ранены. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook 15 мая.

Мастерская операция была проведена боевой группой К-2 из состава 54-й отдельной механизированной бригады.

Как рассказал Штефан, в конце апреля в результате провокационных обстрелов с запрещенного вооружения российско-оккупационными войсками подразделений ОС было принято решение об адекватном ответе противнику и уничтожению их позиции, откуда ведется огонь.

"Это один примеров боевой работы на упреки в сети в последнее время о предварительном запрете ответов на обстрелы оккупантов", - отметил он.

Фото: скриншот

Также офицер напомнил слова на то время командующего силами Объединенной операции генерала Наева одному из командиров: "Успокойте их, сохранение жизни наших воинов главная задача".

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - добавил он.

Видео: YouTube / Анатолий Штирлиц

В комментариях к видеоролику пользователи сети восхищаются высоким мастерством украинских военных и благодарят за их подвиги на передовой.

Красавчики, соседи!

Молодцы!

Шикарно!

Спасибо за отчет огромное. Радует. Здоровья и Ангела-Хранителя всем защитникам Украины;

54 бригада, вы что, заколдовали эти мины или что? Почему они так точно ложатся?!

А еще говорят, что в одну воронку снаряд не падает! Наши ребята просто виртуозы в стрельбе по вражеским огневым точкам! Да хранит вас Господь! Слава Украине! Смерть врагам!

Ювелирная работа! Так держать!

Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе в районе проведения ООС военнослужащие 46-го батальона "Донбасс-Украина" освободили от оккупантов очередную часть нашей территории в Донецкой области, продвинулись на километр и зашли на посадку в районе села Калиново. Бойцы заняли господствующие высоты над населенным пунктом.

Также мы писали о том, что воины ВСУ нанесли сокрушительный удар по боевикам в районе оккупированной Горловки. Сами террористы в сети пишут, что украинские войска могут занять город в любой момент.

Добавим также, что в марте ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков "ДНР".