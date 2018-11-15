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"Нехай уже краще грохнуть": про життя в одній з найгарячіших місць на Донбасі

STYLERВійна    15.11.2018 - 23:34

Відео: YouTube/5 канал

Мешканці Водяного поділилися, як це п'ятий рік жити в окупації - одним з найгарячіших місць на сході України під постійними обстрілами. Про це повідомляє "5 канал".

З трьохсот місцевих жителів у селі залишилося лише десять. Вони змушені виживати в прифронтових умовах, нікуди не виїжджаючи.

Заміновані поля, зруйновані будівлі, а на вулицях осколки від снарядів – так зараз виглядає Водяне. Одна з мешканок нещодавно поховала сина, а в минулому році її чоловік не витримав постійного стресу і наклав на себе руки. Все, що у жінки залишилося – двоповерховий будинок і три кози.

&quot;Нехай уже краще грохнуть&quot;: про життя в одній з найгарячіших місць на Донбасі&quot;Нехай уже краще грохнуть&quot;: про життя в одній з найгарячіших місць на Донбасі

Скріншот з відео

"Живемо, хліб жуємо, працюємо, займаємося своїми справами. Чому я повинна кидати це все своє? Ми його будували з чоловіком, син нам допомагав", - розповідає мешканка Зоя.

Єдиний спосіб виживання у Водяному – домашнє господарство. Разом з дружиною Микола створив міні-ферму з трьох десятків кіз і возить в місто на продаж молоко. Минулого місяця в хлів потрапив снаряд – чотири кози загинули, трьох поранило. Всупереч всьому виїжджати з села Микола не бачить сенсу.

"Не можу я їх кинути. Розвернуся і кину їх? Або почну різати? Це я наживав все життя. Щось купував, щось діставав . І ось так все кинути? Я не знаю. Нехай вже тут краще грохнуть та й все", - обурюється чоловік.

&quot;Нехай уже краще грохнуть&quot;: про життя в одній з найгарячіших місць на Донбасі&quot;Нехай уже краще грохнуть&quot;: про життя в одній з найгарячіших місць на ДонбасіСкріншот з відео

Підтримувати малий бізнес допомагає Миколі міжнародний комітет Червоного хреста. Чоловікові придбали чотири вівці, а для полегшення роботи – подарували доїльний апарат. Надавати допомогу комітет готовий і далі.

До опалювального сезону Червоний хрест привіз кожній родині Водяного по чотири тонни паливних брикетів. Цього має вистачити до кінця холодів.

Раніше ми розповідали історію про молодого медика-добровольця, який покінчив життя самоубисйством. Також ми писали розповідь батька про сина, який підірвався на міні під час обстрілів.

Нагадаємо, з початку листопада на Донбасі загинуло шестеро бійців СВУ.

Відео: РБК-Україна

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