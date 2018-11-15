"Пусть уже лучше грохнут": о жизни в одной из самых горячих мест на Донбассе

Видео: YouTube/5 канал

Жители Водяного поделились, каково это пятый год жить в оккупации - одним из самых горячих мест на востоке Украины под постоянными обстрелами. Об этом сообщает "5 канал".

Из трехсот местных жителей в селе осталось лишь десять. Они вынуждены выживать в прифронтовых условиях, никуда не уезжая.

Заминированные поля, разрушенные здания, а на улицах осколки от снарядов – так сейчас выглядит Водяное. Одна из жительниц недавно похоронила сына, а в прошлом году ее муж не выдержал постоянного стресса и наложил на себя руки. Все, что у женщины осталось – двухэтажный дом и три козы.

Скриншот из видео

"Живем, хлеб жуем, работаем, занимаемся своими делами. Почему я должна бросать это все свое? Мы его строили с мужем, сын нам помогал", - рассказывает жительница Зоя.

Единственный способ выживания в Водяном – домашнее хозяйство. Вместе с женой Николай создал мини-ферму из трех десятков коз и возит в город на продажу молоко. В прошлом месяце в хлев попал снаряд – четыре козы погибли, трех поранило. Вопреки всему выезжать из села Николай не видит смысла.

"Не могу я их бросить. Развернусь и брошу их? Или начну резать? Это я наживал всю жизнь. Что-то покупал, что-то доставал . И вот так все бросить? Я не знаю. Пусть уже тут лучше грохнут да и все", - возмущается мужчина.

Скриншот из видео

Поддерживать малый бизнес Николаю помогает международный комитет Красного креста. Мужчине приобрели четыре овцы, а для облегчения работы – подарили доильный аппарат. Предоставлять помощь комитет готов и дальше.

К отопительному сезону Красный крест привез каждой семье Водяного по четыре тонны топливных брикетов. Этого должно хватить до конца холодов.

Ранее мы рассказывали историю о молодом медике-добровольце, который покончил жизнь самоубисйством. Также мы писали рассказ отца о сыне, который подорвался на мине во время обстрелов.

Напомним, с начала ноября на Донбассе погибло шестеро бойцов СВУ.

Видео: РБК-Украина