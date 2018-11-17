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"Скатертиною доріжка": у Києві затримали любителя "російського світу"

STYLERВійна    17.11.2018 - 15:25
"Скатертиною доріжка": у Києві затримали любителя "російського світу"
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловіка затримали прикордонники

В одному з київських аеропортів затримали росіянина, який на багажі віз "колорадку". Про це повідомляє прес-служба МВС України в Twitter.

"У Жулянах прикордонники помітили ось це на валізі пасажира, який прибув з Білорусі. Пізніше з'ясувалося, що це громадянин РФ, який прибув в Україну з приватним візитом. Але через свою неуважність ще три роки не зможе приїжджати до нас", - йдеться в повідомленні.

&quot;Скатертиною доріжка&quot;: у Києві затримали любителя &quot;російського світу&quot;

Фото: любитель "совка" намагався проїхати в Україну (twitter.com/MVS_UA)

Звернемо увагу, що інцидент яскраво відреагували користувачі мережі.

"Це питання не безпеки, а гігієни", - сказав користувач Максим Донтан.

"Ось це чудово. Скатертиною доріжка", - підкреслив юзер Володимир Міровський.

&quot;Скатертиною доріжка&quot;: у Києві затримали любителя &quot;російського світу&quot;

Скріншот коментарів (twitter.com/MVS_UA)

Нагадаємо, в мережі з'явився відеоролик, як у одного з любителів "совка" у Кривому Розі вилучали заборонену законом символіку. Відповідний ролик опублікував Сергій Наумович.

До речі, в Кривому Розі на площі ім. Горького 22 червня чоловік віком близько 40 років намагався влаштувати акт самоспалення. У Саксаганському районі міста біля стели загиблих героїв АТО чоловік, який мав при собі посвідчення учасника бойових дій, облив себе засобом для розпалювання багаття.

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