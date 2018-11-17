"Скатертью дорожка": в Киеве задержали любителя "русского мира"

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчину задержали пограничники

В одном из киевских аэропортов задержали россиянина, который на багаже вез "колорадку". Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Twitter.

"В Жулянах пограничники заметили вот это на вализе пассажира, который прибыл из Беларуси. Позже выяснилось, что это гражданин РФ, который прибыл в Украину с частным визитом. Но из-за своей невнимательности еще три года не сможет приезжать к нам", - говорится в сообщении.

Фото: любитель "совка" пытался проехать в Украину (twitter.com/MVS_UA)

Обратим внимание, что на инцидент ярко отреагировали пользователи сети.

"это вопрос не безопасности, а гигиены", - сказал пользователь Максим Донтан.

"Вот это замечательно. Скатерью дорожка", - подчеркнул юзер Владимир Мировский.

Скриншот комментариев (twitter.com/MVS_UA)

Напомним, в сети появился видеоролик, как у одного из любителей "совка" в Кривом Роге изымали запрещенную законом символику. Соответствующий ролик опубликовал Сергей Наумович.

Кстати, в Кривом Роге на площади им. Горького 22 июня мужчина возрастом около 40 лет пытался устроить акт самосожжения. В Саксаганском районе города возле стелы погибших героев АТО мужчина, имевший при себе удостоверение участника боевых действий, облил себя средством для розжига костра.