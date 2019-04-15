Рятував життя воїнів: на Донбасі загинув юний медик з Госпітальєрів (фото)

Війна в Україні забрала життя ще одного добровольця. 15 квітня помер 20-річний "госпітальєр" Микола Волков з позивним "Смурфік". Про це повідомила засновник батальону "Госпітальєри" Яна Зінкевич на своїй Facebook-сторінці.

Відомо, що боєць 8-го батальону Аратта, медик-госпітальєр отримав смертельне поранення в голову від ворожої кулі снайпера.

Протягом трьох днів Микола перебував у комі, у ньго був пошкоджений мозок. Сьгодні серце бійця перестало битися.

На Донбасі загинув Микола Волков з позивним Смурфік (скрін: facebook.com/yana.hospitallers)

"На жаль, наш хоробрий Смурфік щойно помер... Він відчайдушно боровся за життя останні дні. За нього переживали та молились тисячі людей. Дякую усім за вашу небайдужість та підтримку Смурфіка", - йдеться в повідомленні.

Цей відчайдушний хлопець з Маріуполя від самого початку війни був небайдужим до України.

Прощання з Миколою Волковим відбудеться в поминальному домі в Маріуполі в середу 17 квітня 2019 року о 13:00. Його поховають на Алеї Слави Старокримського кладовища.

На Донбасі загинув Микола Волков з позивним Смурфік (фото: facebook.com/yana.hospitallers)

Користувачі мережі прощаються з хоробрим українським воїном, який боровся за всіх нас.

"Слава герою! Навіки Слава! Повертайся до України в новому тілі, воїн Перуна. Боляче, що так рано пішов. Україна плаче за тобою, славний хлопчик";

"Серце і душа плаче від болю! Скільки ще дітей має віддати своє життя за Україну? Спочивай з Богом!"

"Прийми, Боже, душу воїна! Спочивай з миром, друже!"

"Боже, яка страшна новина. Молилися за нього. Царство небесне воїну";

"Боже, прийми хлопчика та обгорни своєю Любов'ю! Сонечко, відпочивай з миром".

Нагадаємо, 13 квітня помер воїн ООС Ігор Ігнатенко, який, намагаючись захистити своїх побратимів, отримав смертельні поранення через розрив міни.

Раніше ми писали про те, що на фронті на Донбасі у березні загинули десять українських військових.