Спасал жизни воинов: на Донбассе погиб юный медик из Госпитальеров (фото)

Николай Волков получил тяжелое ранение на Донбассе 12 апреля
Война в Украине унесла жизнь еще одного добровольца. 15 апреля умер 20-летний "госпитальер" Николай Волков с позывным "Смурфик". Об этом сообщила основатель батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич на своей Facebook-странице.
Известно, что боец 8-го батальона Аратта, медик-госпитальер получил смертельное ранение в голову от вражеской пули снайпера.
В течение трех дней Николай находился в коме, у него был поврежден мозг. Сегодня сердце воина перестало биться.
На Донбассе погиб Николай Волков с позывным Смурфик (скрин: facebook.com/yana.hospitallers)
"К сожалению, наш храбрый Смурфик только что умер... Он отчаянно боролся за жизнь последние дни. За него переживали и молились тысячи людей. Спасибо всем за ваше неравнодушие и поддержку Смурфика", - говорится в сообщении.
Этот отчаянный парень из Мариуполя от самого начала войны был неравнодушным к Украине.
Прощание с Николаем Волковым состоится в поминальном доме в Мариуполе в среду 17 апреля 2019 года в 13:00. Его похоронят на Аллее Славы Старокрымского кладбища.
На Донбассе погиб Николай Волков с позывным Смурфик (фото: facebook.com/yana.hospitallers)
Пользователи сети прощаются с храбрым украинским воином, который боролся за всех нас.
Напомним, 13 апреля умер воин ООС Игорь Игнатенко, который, пытаясь защитить своих собратьев, получил смертельные ранения из-за разрыва мины.
Ранее мы писали о том, что на фронте на Донбассе в марте погибли десять украинских военных.