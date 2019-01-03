Став янголом: українцям розповіли історію молодого героя, який загинув під Іловайськом

Фото: колаж РБК-Україна

Дмитро Пацило був молодшим сержантом, бійцем спецбатальйону "Івано-Франківськ"

Мати загиблого при вихід з Іловайського котла по так званому "коридору Путіна" українського військовослужбовця Дмитра Пацила довгий час нічого не знала про долю сина, поки не побачила його в сні в образі янгола. Тоді жінка зрозуміла, що потрібно гововиться до похорону. Зворушливу історію про 25-річного героя у четвер, 3 січня, розповіли в секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.

Дмитро так і не встиг створити сім'ю. Після початку російсько-української війни він записався у добровольці Національної гвардії. В зоні бойових дій на Донбасі перебував з 18 серпня 2014 року.

Сам Дмитро народився в РФ, коли був дитиною, його батько переїхав в Україну. Після закінчення вузу працював у пришкільному інтернаті рідного села, а потім зайнявся будівництвом.

Фото: if.npu.gov.ua

"Він так мені і сказав, як йшов: "Мамо, якщо я не піду, то хто піде?", - розповіла мати Дмитра Марія.

У квітні його прийняли в правоохоронні органи - спецбатальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Одночасно Дмитро поступив на 3-й курс в університеті внутрішніх справ, спеціальність - "правознавство".

Фото: if.npu.gov.ua

Потім сталася трагедія Іловайська.

Марія Пацило не відразу дізналася, що син загинув при виході з Іловайська, коли колону українських бійців почали обстрілювати. Автомобіль, в якому їхав Пацило з іншими воїнами, наполовину був завантажений боєприпасами. Після початку обстрілу Дмитро вистрибнув з машини, але від вибухів йому відірвало ноги. Як було встановлено, він загинув 29 серпня 2014 року.

Фото: if.npu.gov.ua

Деякий час Дмитро вважався зниклим без вісті.

Після сообщания про його загибель, Марію запросили на пізнання, проте вона не зважилася дивитися на понівечені тіла і тільки по фотографії останків тіла пізнала Дмитра. Жінка зізналася, що поки чекала аналізи ДНК, все ще сподівалася, що її син живий.

Фото: if.npu.gov.ua

3 вересня тіло Дмитра Пацила разом із тілами 96 інших загиблих у Іловайському котлі привезли в дніпропетровський морг. 16 жовтня 2014 року він був тимчасово похований на Краснопільському кладовищі в Дніпропетровську як невідомий герой. Був ідентифікований серед загиблих ДНК-експертизи. 3 квітня 2015 року відбулася поминальна панахида за трьома загиблими бійцями батальйону, серед яких був і Пацило. 4 квітня його поховали в рідному селі Голови в Івано-Франківській області.

Був посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. 5 червня 2015 в його рідному селі на фасаді школи встановили меморіальну дошку в пам'ять про Дмитра Пацила.

Фото: if.npu.gov.ua

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Відео: РБК-Україна