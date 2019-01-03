Стал ангелом: украинцам рассказали историю молодого героя, погибшего под Иловайском

Фото: коллаж РБК-Украина

Дмитрий Пацило был младшим сержантом, бойцом спецбатальона "Ивано-Франковск"

Мать погибшего при выходе из Иловайского котла по так называемому "коридору Путина" украинского военнослужащего Дмитрия Пацило долгое время ничего не знала о судьбе сына, пока не увидела его во сне в образе ангела. Тогда женщина поняла, что нужно гововиться к похоронам. Трогательную историю о 25-летнем герое в четверг, 3 января, рассказали в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Дмитрий так и не успел создать семью. После начала российско-украинской войны он записался в добровольцы Национальной гвардии. В зоне боевых действий на Донбассе находился с 18 августа 2014 года.

Сам Дмитрий родился в РФ, когда был ребенком его отец переехал в Украину. После окончания вуза работал в пришкольном интернате родного села, а потом занялся строительством.

Фото: if.npu.gov.ua

"Он так мне и сказал, как шел: "Мама, если я не пойду, то кто пойдет?", - рассказала мать Дмитрия Мария.

В апреле его приняли в правоохранительные органы - в спецбатальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Одновременно Дмитрий поступил на 3-й курс в университет внутренних дел, специальность - "правоведение".

Фото: if.npu.gov.ua

Потом произошла Иловайская трагедия.

Мария Пацило не сразу узнала, что сын погиб при выходе из Иловайска, когда колонну украинских бойцов начали обстреливать. Автомобиль, в котором ехал Пацило с другими воинами, наполовину был загружен боеприпасами. После начала обстрела Дмитрий выпрыгнул из машины, но от взрывов ему оторвало ноги. Как было установлено, он погиб 29 августа 2014 года.

Фото: if.npu.gov.ua

Некоторое время Дмитрий считался пропавшим без вести.

После сообщания о его гибели, Марию пригласили на опознание, однако она не решилась смотреть на изуродованные тела и только по фотографии останков тела узнала Дмитрия. Женщина призналась, что пока ждала анализы ДНК, все еще надеялась, что ее сын жив.

Фото: if.npu.gov.ua

3 сентября тело Дмитрия Пацило вместе с телами 96 других погибших в Иловайском котле привезли в днепропетровский морг. 16 октября 2014 года он был временно похоронен на Краснопольском кладбище в Днепропетровске как неопознанный герой. Был идентифицирован среди погибших по ДНК-экспертизе. 3 апреля 2015 года состоялась поминальная панихида по трем погибшим бойцами батальона, среди которых был и Пацило. 4 апреля его похоронили в родном селе Головы в Ивано-Франковской области.

Был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени. 5 июня 2015 в его родном селе на фасаде школы установили мемориальную доску в память о Дмитрие Пацило.

Фото: if.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, история бывшего МЧСника с позывным "Спасатель", который воюет на передовой, поразила сеть.

Также мы писали о том, что стало известно имя военнослужащего, который погиб на передовой 1 января 2019 года. Это 20-летний солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Олегович Голубев из Хмельницкой области.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина