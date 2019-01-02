В декабре отпраздновал 20-летие: боевики убили украинского воина

Коллаж РБК-Украина

У парня остались отец и мать

Стало известно имя военнослужащего, который погиб на передовой 1 января 2019 года. Это 20-летний солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Олегович Голубев. Он родился в городе Волочиск Хмельницкой области. Об этом сообщила благотворительная организация "Повернись живим" у Facebook.

Парня призвали на контрактную службу в 2017 году. У бойца осталась мать и отец. О дате и месте похорон сообщат позже, поскольку тело погибшего воина еще не доставили на Родину.

Видео: Youtube

Фолловеры благотворительной организации "Вернись живым" написали много комментариев, в которых поблагодарили парня за то, что он защищал Украину.

"Спасибо за наше спокойствие. Спи спокойно, солдат. Придет то время, когда горькая и страшная месть настигнет врага. Он за все заплатит", - написала Елена Ивис.

"Первая потеря из нашего города. Низкий поклон родителям солдата. Спи спокойно, Герой. Прости", - оставила эмоциональный комментарий Olena Basistyuk.

"Нет слов, чтобы выразить боль", - написала Валентина Богданович.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive/)

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