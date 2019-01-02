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АТОвець хотів підірвати себе гранатами: стала відома причина

STYLERПодії    02.01.2019 - 10:25
АТОвець хотів підірвати себе гранатами: стала відома причина
Ілюстративне фото (УНІАН)

"Копам" вдалося умовити учасника бойових дій не вчиняти суїцид

На Закарпатті учасник АТО хотів підірвати себе бойовими гранатами Ф-1. Випадок стався в перший день 2019 року в Ужгороді, пишуть місцеві ЗМІ.

Відомо, що учасник бойових дій на Донбасі хотів покінчити життя самогубством у закинутій будівлі на вулиці Горянській у другій половині дня. Поліцейські, які прибули на місце надзвичайної події за викликом одного з місцевих жителів близько 16:00, почали вмовляти бійця не йти на радикальні заходи.

Як пише сайт 0312.ua разом з "копами" прибули навіть глава ГУ НП в Закарпатській області Роман Стефанишин і начальник ужгородської поліції Віталій Мацола. Саме вони вели перемовини з молодим АТОшником. І, на щастя, "копи" вмовили бійця віддати їм гранати.

На даний момент всі деталі події з'ясовуються. Але попередньо відомо, що причиною такого вчинку військового стали особисті проблеми.

АТОвець хотів підірвати себе гранатами: стала відома причина

Ілюстративне фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

Нагадаємо, нещодавно ветеран війни на Донбасі Олег Дуб пригрозив "проломити голову" боксеру Олександру Усику за його слова про монахів і томос.

Раніше повідомлялося, що в Києві 28-річний АТОшник покінчив життя самогубством, стрибнувши з 14 поверху.

Також ми писали про те, що мешканка Тернопільської області покінчила з собою через високу "комуналку".

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