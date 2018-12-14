"Горе от ума": ветеран АТО пригрозил "проломить голову" Усику

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Спортсмену никто полотенце на ринг бросать не будет

Ветеран войны на Донбассе предупредил украинского боксера Александра Усика о последствиях, которые ждут его в случае участия в "боях" за Киево-Печерскую лавру. Об этом бывший боец батальона "Донбасс" Олег Дуб заявил на своей странице в Facebook.

Так, по словам бойца, спортсмену никто там помогать не будет, а драка будет существенно отличаться от боксерских правил.

"Усик заявил, что будет защищать лавру от нас? Он думает, что там все будет по правилам, судья, перерывы между раундами, отсчет нокаута? Здесь можно и с проломленной головой чемпиону остаться. Горе от ума у этого Усика. Ну, куда тебе с народом тягаться, оболтус? Там же полотенце никто на ринг не выбросит для спасения", - сказал он.

Обратим внимание, что слова бойца стали причиной настоящей "войны" в комментариях.

"Мысли мои прочитал, брат", - сказал пользователь Артем Фурманюк.

"Он и не скрывает, что поддерживает московский патриархат", - уточнила юзер Татьяна Шиманская.

"Можно провести объединительный бой в Лавре. От УПЦ МП – Усик, а от УПЦ КП – Клички, или даже два. Победителю – Томос", - сказал юзер Анатолий Лицюк.

"Та какая у него вера, если не надеется на бога. Только на самого себя. Не в кулаках сила, Усик", - уточнила пользователь Анна Ратушная.

Скриншот комментариев (Facebook.com/Олег Дуб)

напомним, у Александра поинтересовались, что он думает по поводу обысков у митрополита УПЦ Московского патриархата, наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Как сообщалось ранее, в обновленной Украинской православной церкви после получения томоса от Константинопольского патриарха Варфоломея изменятся расценки на таинства и свечи. Кроме того, ожидаются и другие новшества - речь идет о языке богослужения, церковном календаре и введении скамей в храмах.