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"Горе від розуму": ветеран АТО пригрозив "проломити голову" Усику

STYLERЖиття    14.12.2018 - 13:35
"Горе від розуму": ветеран АТО пригрозив "проломити голову" Усику
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спортсмену ніхто рушник на ринг кидати не буде

Ветеран війни на Донбасі попередив українського боксера Олександра Усика про наслідки, які чекають його в разі участі в "боях" за Києво-Печерську лавру. Про це колишній боєць батальйону "Донбас" Олег Дуб заявив на своїй сторінці в Facebook.

Так, за словами бійця, спортсмену ніхто допомагати не буде, а бійка буде істотно відрізнятися від боксерських правил.

"Усик заявив, що буде захищати лавру від нас? Він думає, що там все буде за правилами, суддя, перерви між раундами, відлік нокауту? Тут можна і з проломленою головою чемпіону залишитися. Горе від розуму у цього Усика. Ну, куди тобі з народом змагатися, телепень? Там же рушник ніхто на ринг не викине для порятунку", - сказав він.

Звернемо увагу, що слова бійця стали причиною справжньої "війни" в коментарях.

"Думки мої прочитав, брат", - сказав користувач Артем Фурманюк.

"Він і не приховує, що підтримує московський патріархат", - уточнила юзер Тетяна Шиманська.

"Можна провести об'єднавчий бій у Лаврі. Від УПЦ МП – Усик, а від УПЦ КП – Прізвиська, або навіть два. Переможцю – Томос", - сказав юзер Анатолій Лицюк.

"Та яка в нього віра, якщо не сподівається на бога. Тільки на самого себе. Не в кулаках сила, Усик", - уточнила користувач Анна Ратушна.

&quot;Горе від розуму&quot;: ветеран АТО пригрозив &quot;проломити голову&quot; Усику

Скріншот коментарів (Facebook.com/Олег Дуб)

Нагадаємо. у Олександра поцікавилися, що він думає з приводу обшуків у митрополита УПЦ Московського патріархату, намісник Києво-Печерської лаври митрополита Павла.

Як повідомлялося раніше, в оновленої Української православної церкви після отримання томосу від Константинопольського патріарха Варфоломія зміняться розцінки на таїнства і свічки. Крім того, очікуються й інші нововведення - мова йде про мовою богослужіння, церковному календарі та встановлення лавок у храмах.

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