АТОшник хотел подорвать себя гранатами: стала известна причина

Иллюстративное фото (УНИАН)

"Копам" удалось уговорить участника боевых действий не совершать суицид

На Закарпатье участник АТО хотел подорвать себя боевыми гранатами Ф-1. Случай произошел в первый день 2019 года в Ужгороде, пишут местные СМИ.

Известно, что участник боевых действий на Донбассе хотел покончить жизнь самоубийством в заброшенном здании на улице Горянской во второй половине дня. Полицейские, которые прибыли на место чрезвычайного происшествия по вызову одного из местных жителей около 16:00, начали уговаривать бойца не идти на радикальные меры.

Как пишет сайт 0312.ua, вместе с "копами" прибыли даже глава ГУ НП в Закарпатской области Ромaн Стефaнишин и начальник ужгородской полиции Витaлий Мaцолa. Именно они вели переговоры с молодым АТОшником. И, к счастью, "копы" уговорили бойца отдать им гранаты.

На данный момент все детали происшествия выясняются. Но предварительно известно, что причиной такого поступка военного стали личные проблемы.

Иллюстративное фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

Напомним, недавно ветеран войны на Донбассе Олег Дуб пригрозил "проломить голову" боксеру Александру Усику за его слова о монахах и томосе.

Ранее сообщалось, что в Киеве 28-летний АТОшник покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 14 этажа.

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