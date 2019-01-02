У грудні відсвяткував 20-річчя: бойовики вбили українського воїна

Колаж РБК-Україна

У хлопця залишилися батько й мати

Стало відомо ім'я військовослужбовця, який загинув на передовій 1 січня 2019 року. Це 20-річний солдат 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Микола Олегович Голубєв. Він народився в місті Волочиськ Хмельницької області. Про це повідомила благодійна організація "Повернись живим" у Facebook.

Хлопця призвали на контрактну службу в 2017 році. У бійця залишилася мати і батько. Про дату і місце поховання повідомлять пізніше, оскільки тіло загиблого воїна ще не доправили на Батьківщину.

Відео: Youtube

Фолловери благодійної організації "Повернись живим" написали багато кометарів, в яких подякували хлопцеві за те, що він захищав Україну.

"Дякую за наш спокiй. Спи спокiйно, солдате. Прийде той час, коли гiрка та страшна помста настигне ворога. Вiн за все заплатить", - написала Олена Івіс.

"Перша втрата з нашого міста. Низький уклін батькам солдата. Спи спокійно, Герою. Пробач", - залишила емоційний коментар Olena Basistyuk.

"Немає слів, щоб висловити біль", - написала Валентина Богданович.

Скріншот кометарів (facebook.com/backandalive/)

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