Світла пам'ять: у мережі з'явилася оновлена "Книга пам'яті померлих за Україну"

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

В інтернеті з'явилася онлайн-проект про всіх бійців, які загинули в АТО

В інтернеті створили новий онлайн-проект під назвою "Книга пам'яті померлих за Україну". У ньому містяться дані про всіх бійців, які загинули за 4 роки з початку бойових дій в 2014 році. Книга у вигляді інтерактивної карти опублікована на офіційному сайт проекту.

Повідомляється, що всі дані були зібрані і систематизовані у вигляді інтерактивної карти. Вона була створена за підтримки Національного військово-історичного музею України. Ця база даних містить інформацію про більш ніж 2860 загиблих українських військовослужбовців. Інформація надається станом на 12 жовтня 2018 року.

Фото: (memorybook.org.ua)

Відомості про тих, хто загинув під час збройного конфлікту в Донбасі, класифіковані за місцем народження, віком, за цільовими групами і підрозділами, званнями, датами смерті і місця, де поховані солдати. Станом на 12 жовтня 2018, найбільше бійців загинуло у Дніпропетровській області (452 осіб), Львівській (232 осіб) та з Житомирській (217 осіб). Крім українських громадян, в Донбасі в боях на українській стороні загинули також громадяни 25 держав, включаючи і Російську Федерацію (110 осіб).

Нагадаємо, раніше в мережі розгорівся скандал через відсутність нормального забезпечення продуктами харчування бійців ООС на передовій.

Ми також писали про те, що у Калуші побили ветерана АТО.

Відео: (video.rbc.ua)