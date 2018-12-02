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"Накормите бойцов": в сети скандал из-за голодных бойцов с передовой на Донбассе

STYLERВойна    02.12.2018 - 13:35
"Накормите бойцов": в сети скандал из-за голодных бойцов с передовой на Донбассе
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

В деле замешаны бывшие регионалы

Украинцам рассказали, что бойцам ВСУ, которые служат на передовой на Донбассе, практически нечего есть. Об этом сообщил журналист Михаил Ухман на своей странице в Facebook.

"57 бригада ВСУ сейчас находится в зоне боевых действий. Ребята зашли сюда совсем недавно. На улице зима, холодно. Вместо того, чтобы способствовать им в прохождении службы и нормально вести войну – командование нашей армии начало саботаж простых военных. Осознанно или нет – увидим", - сказал он.

&quot;Накормите бойцов&quot;: в сети скандал из-за голодных бойцов с передовой на Донбассе

Скриншот поста (facebook.com/Михаил Ухман)

При этом Ухман опубликовал фото, на котором видно, что продуктовые нормы для бойцов были урезаны.

"Продуктовые нормы, которые были недавно – урезали. И они еще должны воевать? Все пишут, как круто кормят в Десне, а что делать ребятам на "0"? Говорят, что наши бойцы обеспечены всем на войне? Эти бойцы де находятся? В Киеве? Говорят, что будут покупать новые машины для ВСУ. Вы хотя бы накормите бойцов, бездари", - подчеркнул он.

Более того, по словам журналиста, в деле фигурирут фирма, связанная с бывшими "регионалами".

&quot;Накормите бойцов&quot;: в сети скандал из-за голодных бойцов с передовой на Донбассе

Фото: продуктовы на передовой (facebook.com/Михаил Ухман)

Кстати, сеть растрогала история матери, которая ищет пропавшего на войне сына.

Напомним, что боец АТО прочитал проникновенный стих, посвященный украинским матерям.

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Видео: РБК-Украина

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