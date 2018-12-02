"Накормите бойцов": в сети скандал из-за голодных бойцов с передовой на Донбассе

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

В деле замешаны бывшие регионалы

Украинцам рассказали, что бойцам ВСУ, которые служат на передовой на Донбассе, практически нечего есть. Об этом сообщил журналист Михаил Ухман на своей странице в Facebook.

"57 бригада ВСУ сейчас находится в зоне боевых действий. Ребята зашли сюда совсем недавно. На улице зима, холодно. Вместо того, чтобы способствовать им в прохождении службы и нормально вести войну – командование нашей армии начало саботаж простых военных. Осознанно или нет – увидим", - сказал он.

Скриншот поста (facebook.com/Михаил Ухман)

При этом Ухман опубликовал фото, на котором видно, что продуктовые нормы для бойцов были урезаны.

"Продуктовые нормы, которые были недавно – урезали. И они еще должны воевать? Все пишут, как круто кормят в Десне, а что делать ребятам на "0"? Говорят, что наши бойцы обеспечены всем на войне? Эти бойцы де находятся? В Киеве? Говорят, что будут покупать новые машины для ВСУ. Вы хотя бы накормите бойцов, бездари", - подчеркнул он.

Более того, по словам журналиста, в деле фигурирут фирма, связанная с бывшими "регионалами".

Фото: продуктовы на передовой (facebook.com/Михаил Ухман)

Кстати, сеть растрогала история матери, которая ищет пропавшего на войне сына.

Напомним, что боец АТО прочитал проникновенный стих, посвященный украинским матерям.

Мы писали, что Фоззи из ТНМК написал пронзительный стих о Донбассе.

Видео: РБК-Украина