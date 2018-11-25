"Согревают на передовой": в сети показали оберег бойцов ВСУ на Донбассе

Воинов призывают "прогнать орду"
Бойцы ВСУ на Донбассе показали фото оберега, сделанного для них детьми на украинском флаге. Об этом говорится на странице "Вернись живым" в Facebook.
"Возвращайтесь живыми, просим вас. К детям, женам и семье", - выведено детской рукой на сине-желтом флаге. Это искренние слова согревают бойцов на передовой. Прошел трудный 2014 год, а детские рисунки и пожелания военные и сейчас считают наиболее сильными оберегами", - говорится в сообщении.
Скриншот поста (facebook.com/backandalive)
Более того, журналисты привели пример одной из детских просьб.
"Прогоните злую орду, которая напала на страну. Об этом просят дети. Бойцы точно знают, что смогут выстоять и добыть для них независимость", - подчеркивается в сообщении.
Фото: оберег бойцов ВСУ (facebook.com/backandalive)
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Видео: РБК-Украина