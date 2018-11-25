"Согревают на передовой": в сети показали оберег бойцов ВСУ на Донбассе

Фото: боец АТО (facebook.com/28brigade)

Воинов призывают "прогнать орду"

Бойцы ВСУ на Донбассе показали фото оберега, сделанного для них детьми на украинском флаге. Об этом говорится на странице "Вернись живым" в Facebook.

"Возвращайтесь живыми, просим вас. К детям, женам и семье", - выведено детской рукой на сине-желтом флаге. Это искренние слова согревают бойцов на передовой. Прошел трудный 2014 год, а детские рисунки и пожелания военные и сейчас считают наиболее сильными оберегами", - говорится в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Более того, журналисты привели пример одной из детских просьб.

"Прогоните злую орду, которая напала на страну. Об этом просят дети. Бойцы точно знают, что смогут выстоять и добыть для них независимость", - подчеркивается в сообщении.

Фото: оберег бойцов ВСУ (facebook.com/backandalive)

Кстати, сеть растрогала история матери, которая ищет пропавшего на войне сына.

Напомним, что боец АТО прочитал проникновенный стих, посвященный украинским матерям.

Мы писали, что Фоззи из ТНМК написал пронзительный стих о Донбассе.

Видео: РБК-Украина