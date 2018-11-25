"Зігрівають на передовій": в мережі показали оберіг бійців ЗСУ на Донбасі

Фото: боєць АТО (facebook.com/28brigade)

Воїнів закликають "вигнати орду"

Бійці ЗСУ на Донбасі показали фото оберега, зробленого для них дітьми на українському прапорі. Про це йдеться на сторінці "Повернися живим" Facebook.

"Повертайтеся живими, просимо вас. До дітей, жінок та сім'ї", - виведені дитячою рукою на синьо-жовтому прапорі. Це щирі слова зігрівають бійців на передовій. Пройшов важкий 2014 рік, а дитячі малюнки і побажання військові і нині вважають найбільш сильними оберегами", - йдеться в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Більше того, журналісти навели приклад однієї з дитячих прохань.

"Проженіть злу орду, яка напала на країну. Про це просять діти. Бійці точно знають, що зможуть вистояти і здобути для них незалежність", - підкреслюється в повідомленні.

Фото: оберіг бійців ВСУ (facebook.com/backandalive)

До речі, мережа зворушила історія матері, яка шукає зниклого на війні сина.

Нагадаємо, що боєць АТО прочитав проникливий вірш, присвячений українським матерям.

Ми писали, що Фоззі з ТНМК написав пронизливий вірш про Донбас.

Відео: РБК-Україна